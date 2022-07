Alle medie San Giulio di Castellanza un luglio di immersione linguistica con l’aiuto dei liceali

La scuola media “San Giulio” di Castellanza già dallo scorso anno offre ai propri studenti la possibilità di andare a scuola per tutto il mese di luglio ad un orario ridotto, per svolgere attività di ripasso e svolgimento compiti in compagnia, supervisionati da un docente.

«Da quest’anno – annuncia l’istituto – l’offerta si arricchisce della presenza di alcuni studenti del Liceo Linguistico “E. Fermi” che, con molta passione e spirito d’iniziativa, si sono messi a disposizione dei compagni più giovani per

coinvolgerli in attività di immersione linguistica».

«È una bella occasione per metterci in gioco, usare il nostro tempo libero per aiutare gli altri e divertirci trasmettendo ai bambini la nostra passione per le lingue – commentano soddisfatti i ragazzi e le ragazze del Liceo – Siamo contenti di poter svolgere i compiti qui, perché a scuola ci sentiamo a nostro agio».