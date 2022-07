Anche alla stazione di Casciago e Morosolo arriva l’Amazon Locker

Anche alla stazione di Casciago e Morosolo arriva il locker Amazon. Si chiama “Turidda” (ogni armadio ha un suo nome) ed è comparso da qualche giorno sulla banchina: colore blu scuro, è uno dei 100 Amazon Locker , gli “armadietti intelligenti” che i clienti del colosso americano potranno utilizzare per ritirare i prodotti ordinati online, in fase di installazione nelle stazioni della rete di Ferrovie Nord della Lombardia, parte dell’accordo siglato con Amazon nel 2019 e che coinvolge le province di Milano, Varese, Como, Monza e Brianza, Novara e Brescia.

Gli Amazon Locker sono già presenti in diverse stazioni ferroviarie della rete. Il primo venne installato in stazione a Milano Cadorna e fu decorato da Pao, street-artist simbolo del capoluogo lombardo.

Gli armadietti automatici funzionano in maniera molto semplice: una volta effettuato un ordine su Amazon, il cliente ha la possibilità di selezionare un Amazon Locker dove poter ritirare il prodotto e quando l’ordine è arrivato a destinazione riceverà una e-mail di notifica con un codice unico, l’indirizzo e gli orari di apertura dell’Amazon Locker selezionato.

La maggior parte dei Locker sono accessibili ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un mezzo alternativo alla consegna a casa dei prodotti acquistati su internet. Un servizio pensato per pendolari e residenti, che fa parte delle iniziative messe in atto per rendere le stazioni luoghi vivi e frequentati, come aveva spiegato Paolo Nozza, presidente di FerrovieNord: «Vogliamo che le nostre stazioni siano sempre più luoghi da vivere e non semplicemente spazi utilizzati per il transito, l’arrivo e la partenza. L’installazione dei Locker per il ritiro degli acquisti, come anche l’attivazione di servizi come il book crossing o la concessione in comodato a enti locali e associazioni degli immobili non più usati per l’attività ferroviaria vanno in questa direzione».