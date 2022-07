Apertura Asilo Nido: perché scegliere il franchising

Gli imprenditori che intendono aprire un asilo nido o una scuola dell’infanzia devono adempiere a una serie di obblighi normativi, portare a termine lunghi iter burocratici, interfacciarsi con innumerevoli organi istituzionali e, non ultimo, dover disporre di tutti quegli elementi che possano rendere la struttura adeguata per accogliere bambini in tenera età e dare loro la giusta istruzione attraverso strumenti e mezzi che siano confacenti con l’obiettivo educativo e allo stesso tempo sicuri e coerenti con le varie fasi di sviluppo.

Fattori fondamentali che spesso scoraggiano ad aprire un business di questo genere, rinunciando alla possibilità di poter guadagnare in un settore altamente competitivo ma che allo stesso tempo offre grandi opportunità di crescita, vista la grande richiesta a fronte di un numero limitato di queste strutture.

Per ovviare a tali criticità, la soluzione migliore ci arriva dal franchising.

I vantaggi di scegliere il franchising per l’asilo nido

Come accennato in precedenza, l’apertura di un asilo nido comporta molte impellenze che devono essere completate da coloro che intendono iniziare un’attività di questo genere, prime fra tutti quelle in tema di sicurezza, agibilità e conformità agli standard richiesti per un settore così delicato come quello della gestione e istruzione dei minori. Per questo, la formula del franchising può rappresentare il metodo più performante per ovviare a queste problematiche, riducendo radicalmente i tempi, lo stress e migliorando la capacità di offrire un servizio d’eccellenza anche per coloro che sono neofiti di questo settore.

I principali vantaggi di aprire un asilo nido in franchising, come dicevamo, sono riconducibili alla tangibile semplificazione di tutti i processi antecedenti all’apertura stessa delle struttura. Le società di franchising, infatti, sono a disposizione per effettuare un business plan attraverso il quale avere una visione completa dei costi di avviamento, delle spese di gestione e dei futuri ricavi, nonché portare avanti un servizio completo di assistenza per tutti gli aspetti burocratici e per il rispetto delle norme (che possono cambiare da Regione a Regione, o da Comune a Comune). A questo si aggiunge anche l’aiuto nel ricercare la location e la zona più idonea a seconda delle singole esigenze, analizzando anche il quartiere circostante e la composizione della popolazione che lo abita, così da individuare prontamente la presenza o meno del pubblico target (famiglie con bambini piccoli, a esempio).

Non solo burocrazia

Una volta espletate tutte queste azioni che riguardano il momento preliminare all’apertura, la società di franchising asili nido sarà a disposizione anche per suggerire le migliori soluzioni per la scelta degli arredi, la definizione degli spazi e la pianificazione di programmi di educazione adeguati a seconda delle diverse fasi di crescita e sviluppo dei bambini che frequentano la struttura. In questo senso, sarà anche possibile seguire dei corsi di formazione per conferire al proprio staff le competenze e le capacità necessarie, nonché percorsi di aggiornamento per risultare sempre al passo con i tempi e con le moderne metodologie di insegnamento e didattica infantile, potendo contare sul know how di realtà già consolidate nel settore.

Infine l’opportunità di entrare in un network aziendale ben strutturato attraverso il quale poter condividere le proprie esperienze, confrontarsi con altri imprenditori e contare su un marchio noto che ha già acquisito una posizione rilevante e autorevolezza nel comparto, sfruttando anche le campagne pubblicitarie centralizzate con diffusione nazionale.

La sicurezza per i genitori

Scegliere l’asilo nido per i propri figli rappresenta uno dei momenti più delicati per i genitori, che passano dall’avere ogni aspetto della vita del bambino sotto controllo a un graduale ridimensionamento dei loro compiti che saranno per l’appunto delegati allo staff della struttura in cui decidono di iscriverlo. Una circostanza che può creare stress e preoccupazione, dovendo affidare il piccolo a sconosciuti, affidandosi a loro completamente durante gli orari dell’asilo e della scuola d’infanzia.

Per questo motivo, sono sempre di più le famiglie che decidono di affidarsi a strutture in franchising, così da poter verificare la qualità della struttura, del personale e dei metodi di insegnamento, contando su un marchio affidabile, riconosciuto e verificabile in altre esperienze ad esso collegate.

Inoltre, come accade nella maggioranza dei casi, gli asili nido in franchising, oltre al “semplice” insegnamento delle nozioni base per le fasce d’età interessate, contemplano anche la possibilità di frequentare corsi specifici, come l’apprendimento di una seconda lingua o dei primi rudimenti di informatica, conferendo alla struttura quel passo in più che viene ricercato sempre con maggiore frequenza dai genitori di oggi. Infine la possibilità di disporre di un supporto reale dedicato alle famiglie, come centri d’ascolto o di sostegno alla genitorialità, così come assistenza pediatrica sia per gli aspetti sanitari che psicologici.

Tutti elementi che fanno propendere verso la scelta di una struttura in franchising che, anche per questo, rappresenta la soluzione migliore per coloro che intendono investire in questo settore.