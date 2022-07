Appuntamento dall’8 al 10 luglio all’area verde con divertimenti per tutte le età

A Caravate, nel weekend da venerdì 8 a domenica 10 luglio, sono in arrivo 3 giorni di divertimento, spettacoli e tanta musica per tutte le età in una location immersa nel verde.

Non mancheranno buon cibo, fiumi di birra e attrazioni di ogni genere.