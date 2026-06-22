Torna la Sagra del Gnocco Fritto a Bisuschio: due weekend di gusto, musica e solidarietà

Due weekend di ottima cucina emiliana nel segno della solidarietà. È il programma della

SAGRA DEL GNOCCO FRITTO

(“del” è d’obbligo nel dialetto d’origine) che, da venerdì 3 a domenica 5 luglio oltre a venerdì 10 e sabato 11 luglio, animerà la splendida cornice verde dell’area feste di Bisuschio, in via Bonvicini.

Cucine sempre aperte dalle 19 alle 22.30 (e oltre) e domenica anche a pranzo, dalle 12.15.

Tanti i prodotti di qualità a prezzi popolari e in porzioni abbondanti: dal maxi-hamburger alla più tradizionale salamella con le patatine steakhouse, passando ovviamente per l’imperdibile e originale gnocco fritto modenese accompagnato da affettati di prima scelta, tomini tiepidi e squacquerone. Non mancheranno, oltre a gustosi primi piatti con sughi fatti al momento, una vasta scelta di dessert fra i quali la versione dolce del gnocco fritto guarnito con gelato o panna e nutella. Il tutto servito con vini di un’ottima cantina modenese (dal lambrusco al pignoletto, passando per il sangiovese) o con la più classica birra, una bottiglia di prosecco o l’intramontabile spritz a far da compagnia ad un’imperdibile serata.

I giovani cadetti della Protezione Civile assicureranno il servizio ai tavoli, evitando così attese e affollamento davanti al banco gastronomico.