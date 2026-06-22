Bisuschio - Evento sponsorizzato
Torna la Sagra del Gnocco Fritto a Bisuschio: due weekend di gusto, musica e solidarietà
Giunta alla sua ottava edizione, la sagra animerà la splendida cornice verde dell’area feste di Bisuschio
Due weekend di ottima cucina emiliana nel segno della solidarietà. È il programma della
SAGRA DEL GNOCCO FRITTO
(“del” è d’obbligo nel dialetto d’origine) che, da venerdì 3 a domenica 5 luglio oltre a venerdì 10 e sabato 11 luglio, animerà la splendida cornice verde dell’area feste di Bisuschio, in via Bonvicini.
Cucine sempre aperte dalle 19 alle 22.30 (e oltre) e domenica anche a pranzo, dalle 12.15.
Tanti i prodotti di qualità a prezzi popolari e in porzioni abbondanti: dal maxi-hamburger alla più tradizionale salamella con le patatine steakhouse, passando ovviamente per l’imperdibile e originale gnocco fritto modenese accompagnato da affettati di prima scelta, tomini tiepidi e squacquerone. Non mancheranno, oltre a gustosi primi piatti con sughi fatti al momento, una vasta scelta di dessert fra i quali la versione dolce del gnocco fritto guarnito con gelato o panna e nutella. Il tutto servito con vini di un’ottima cantina modenese (dal lambrusco al pignoletto, passando per il sangiovese) o con la più classica birra, una bottiglia di prosecco o l’intramontabile spritz a far da compagnia ad un’imperdibile serata.
I giovani cadetti della Protezione Civile assicureranno il servizio ai tavoli, evitando così attese e affollamento davanti al banco gastronomico.
Tutte le serate saranno accompagnate da gruppi molto apprezzati che si alterneranno fra loro dal palco con un’ottima live music di accompagnamento.
La manifestazione, che ha riscosso un sempre crescente apprezzamento di anno in anno e giunta così alla sua ottava edizione, è organizzata dal Nucleo mobile di pronto intervento (il Corpo volontari di Protezione civile attivo da oltre 30 anni a Varese e nei Comuni di Bisuschio, Porto Ceresio e Besano) col sostegno del locale Gruppo Alpini ed è finalizzata a raccogliere fondi per i progetti di formazione e avviamento della gioventù al volontariato in Protezione civile, nonché per il potenziamento delle attrezzature di intervento in caso di catastrofe o di emergenza umanitaria.