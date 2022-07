Framework Javascript: Tutto quello che c’è da sapere su Vue.js

Vue.js, più spesso chiamato solo Vue, può essere definito come un framework Javascript che permette di ottenere delle interfacce utente in virtù di un approccio dichiarativo attraverso l’astrazione del processo di rendering dei dati. Questo significa che adoperando una sintassi specifica è sufficiente limitarsi a indicare ciò che va mostrato in una pagina web. Dopodiché è Vue che visualizza i dati delle applicazioni e li aggiorna in base alle necessità. Vue è stato rilasciato nel 2014 e nel corso degli anni ha visto aumentare la sua popolarità in maniera esponenziale. Attualmente ogni settimana Vue viene scaricato circa 1 milione e 200mila volte, in base ai dati del package manager NPM. Sono valori non molto diversi da quelli di Angular, per quanto distanti dai numeri che vengono fatti registrare da React. Uno dei motivi per cui Vue.js è cresciuto così tanto riguarda Lavarel, il celebre framework PHP, che ha scelto di suggerirlo come framework front-end.

Vue CLI

Per fare in modo che la creazione di applicazioni in Vue.js risultasse ancora più agevole sono stati messi a punto diversi strumenti, tra i quali Vue CLI. In questo modo è possibile configurare l’ambiente di lavoro in tempi brevi senza che si debba prestare attenzione alla gestione di altri strumenti. Al momento ci sono numerosi framework e parecchie librerie che si fondano su Vue.js: è il caso, per esempio di Gridsome, che consiste in un generatore di siti statici che mette a disposizione tutte le risorse che occorrono per lo sviluppo e pensa a implementare le più adeguate strategie di ottimizzazione, così che sia possibile arrivare a ottenere siti leggeri, rapidi e sicuri. Si possono realizzare siti statici che vengono rigenerati lato server in automatico tutte le volte che dei contenuti vengono modificati, grazie all’impiego di sorgenti di dati come CMS di terze parti o file Markdown.

Nuxt.js

Nuxt.js è un altro progetto che merita di un approfondimento; può essere impiegato sia per la creazione di applicazioni che fanno riferimento alla tecnica SSR, il Server Side Rendering, o come Static Site Generator. Nel primo caso si inizializza una SPA, cioè una Single Page Application, lato server; poi al client viene inviato un file HTML in cui sono presenti i vari componenti creati in Vue.js. Le operazioni di aggiornamento della pagina seguenti sono eseguite lato client, così che non c’è bisogno di inoltrare al server altre richieste. I vantaggi di cui si può usufruire sono significativi dal punto di vista della SEO, ma anche per ciò che concerne il caricamento dell’applicazione iniziale. Grazie a Nuxt.js si hanno a disposizione i vari strumenti che occorrono per implementare il SSR.

Gli strumenti e le librerie di Vue

Attorno a Vue sono nati numerosi strumenti e librerie; una lista completa non può essere proposta, ma di certo merita una menzione speciale Vuetify. Si tratta di una libreria decisamente diffusa che accoglie un vasto set di componenti creati sulla base dei parametri del Material Design che è stato messo a punto da Google e che viene impiegato soprattutto nelle app per device con sistema operativo Android. Sempre in tema di applicazioni mobile, va segnalato che si può usare Vue sia per creare applicazioni web che per realizzare applicazioni per Android e per iOS, in virtù di Native Script e Vue Native. È onesto rammentare, ad ogni modo, che per applicazioni di questo genere ci sono soluzioni più mature e più efficaci: è il caso, per esempio, di Flutter e di React Native, che fanno riferimento a Dart e a Javascript/React.

Il corso Vue.js di Laramind