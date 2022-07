Investito un dodicenne in bicicletta a Malnate

Incidente a Malnate, in località San Salvatore. Un dodicenne in bicicletta è stato investito in viale Como, sulla Briantea, la strada che collega Malnate a Binago.

È successo poco dopo le 16.30 di martedì 19 luglio. Il ragazzino è stato soccorso dall’ambulanza e trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri e la Polizia Locale per regolare il traffico e stabilire la dinamica dell’incidente.