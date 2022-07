La Openjobmetis ha il suo pivot: preso Tariq Owens

Una guglia di 2,08 al centro dell’area colorata: la Openjobmetis Varese ha il suo nuovo pivot titolare, il 27enne americano Tariq Owens, la cui firma sul contratto (annuale) che lo legherà ai colori biancorossi è arrivata nella notte italiana.

Owens era uno dei nomi sul taccuino di Luis Scola e Mike Arcieri, era stato accostato nei giorni scorsi anche a Trieste ma nelle ultime ore la sua candidatura a vestire la maglia di Varese aveva ripreso forza sino a diventare realtà. Alto e magro (le guide segnalano 95 Kg), Owens ricorda un po’ Norvel Pelle e un po’ Johndre Jefferson, tanto per restare nell’ambito di giocatori già visti a Masnago: non è un realizzatore – ma può essere “alimentato” bene all’altezza del ferro – però dovrebbe garantire protezione del canestro in difesa grazie a reattività, buona scelta di tempo e braccia lunghe.

Per Owens quella varesina sarà la prima avventura lontano dagli States: dopo il college trascorso tra Tennessee, St. John’s e Texas Tech, il lungo nato a Utica (nello stato di New York) ha gravitato nell’orbita dei Phoenix Suns con i quali ha avuto la possibilità di calcare brevemente i parquet della NBA (3 presenze, 4 punti nel 2019-20).

Più consistenti invece le sue esperienze in D-League con gli Arizona Suns – la squadra collegata alla franchigia principale – e con i Long Island Nets anche se durante la summer league dello scorso anno (disputata con Dallas) il pivot si ruppe il ginocchio. Un infortunio che lo ha tenuto a riposo per una stagione intera e – prevedibilmente – ne ha anche abbassato il prezzo sul mercato.

«Tariq è un ragazzo dalla forte personalità dotato di una grande etica del lavoro ed una smisurata passione per la vittoria – lo descrive il general manager Michael Arcieri – Il suo atletismo e l’abilità di essere impattante su entrambi i lati del campo lo rendono un giocatore ideale per lo stile di basket che vogliamo giocare. Gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia e non vediamo l’ora di averlo a Varese con i suoi compagni e tutto lo staff per iniziare a lavorare in vista della prossima stagione».

Ora bisognerà capire chi dovrà “alzare la palla” a Owens sotto canestro. Colbey Ross, la prima scelta biancorossa, non ha ancora firmato il contratto e se non lo farà entro la prossima notte probabilmente verrà depennato dalla lista: la trattativa è giudicata in stallo tendente alla freddezza. Vedremo se qualcosa cambierà a breve.

Lo stesso si può dire per Siim-Sander Vene i cui procuratori hanno mantenuto una certa fermezza sulle richieste monetarie giudicate troppo elevate da Varese ma anche da qualche altra squadra (tedesca) che lo aveva sondato.