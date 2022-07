Una messa speciale del Monsignor Vegezzi per il campeggio di Malnate

Come da tradizione lunga ormai 48 anni, la Parrocchia di Malnate in estate organizza il campeggio. Un lungo lavoro che inizia già in primavera con il montaggio di tende e tendoni che formano il campo e poi quattro turni suddivisi per età che dal 1973 permettono ai ragazzi malnatesi di vivere una vacanza con gli amici in montagna. Il Covid ha rallentato il conteggio: quest’anno si sarebbe dovuto celebrare il cinquantesimo ma i festeggiamenti hanno subito una battuta d’arresto di due anni a causa del Covid. Appuntamento quindi al 2024 per il mezzo secolo di campeggio.

Poco male. Quest’anno la comunità malnatese si è stabilita a Planaval Valgrisenche, in Valle d’Aosta, e quasi 250 ragazzi hanno riempito di sorrisi, canti e giochi i tendoni.

Mercoledì scorso c’è stata una visita speciale: Monsignor Giuseppe Vegezzi ha visitato il campo e celebrato una messa. Il Vescovo Ausiliario di Milano ha così allietato il soggiorno dei giovani di Malnate.

«Un ringraziamento particolare – commenta don Alessandro Sacchi – va al consiglio del campeggio e ai volontari che come ogni anno hanno lavorato duramente perché tutto funzionasse al meglio».