Palloncini bianchi e l’abbraccio degli amici per l’ultimo saluto a Michele Garruto nella chiesa di Solaro

La chiesa parrocchiale di Solaro non è riuscita a contenere tutti gli amici e parenti di Michele Garruto per l’ultimo saluto al parrucchiere di 31 anni morto venerdì scorso in un incidente stradale lungo la sp 31, al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto.

C’era la compagna in prima fila, coi genitori e il fratello Matteo, tantissimi gli amici che indossavano la magliettanera con il logo Atelier Don Ros, il marchio col quale si era costruito una fama nel mondo dell’hair stylist grazie alla sua partecipazione a competizioni nazionali e a talent tematici.

«Ha lasciato bellezza e tanti ricordi positivi in ognuno di voi. Ricordate che il suo nome significa “chi è come dio?”» – ha detto il parroco durante la sua omelia. Toccanti, profondi e commossi i messaggi letti dagli amici al termine della cerimonia funebre mentre palloncini bianchi e applausi lo hanno salutato per l’ultima volta sul sagrato della chiesa di Solaro.