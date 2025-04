Scontro in scooter a Solaro, grave un uomo di 84 anni

È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano con l’elisoccorso un uomo di 84 anni. L’anziano è rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto verso le ore 11 di venerdì 18 aprile in via Varese a Solaro, a poche centinaia di metri dal confine con Saronno.

L’uomo, che era alla guida di uno scooter, ha subito un trauma cranico e uno al torace.

Sul posto sono intervenuti, oltre all’elisoccorso da Milano e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, anche l’auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri.