A Solaro si apre il Festival della Legalità: appuntamento a Villa Borromeo con lo spettacolo “Malepiante”

Si inaugura a Solaro il Festival della Legalità, un nuovo ciclo di incontri promosso dal Comune per accendere l’attenzione sul fenomeno delle mafie e sulla loro presenza, spesso invisibile, nella vita quotidiana. Un’iniziativa che punta a coinvolgere la cittadinanza attraverso momenti culturali e di riflessione, con l’obiettivo di mantenere alta la consapevolezza su un tema di grande attualità.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 marzo alle 20.45 nella sala consiliare di Villa Borromeo. In scena lo spettacolo teatrale “Malepiante”, una lettura accompagnata da musica dal vivo proposta dalla compagnia Radice Timbrica Teatro e tratta dal testo di Giacomo Di Girolamo “Cosa Grigia – Una nuova mafia invisibile all’assalto dell’Italia“.

Uno spettacolo sulle mafie di oggi

“Malepiante” propone una riflessione sulle mafie contemporanee, sempre meno visibili ma capaci di infiltrarsi nei diversi ambiti della società. Il racconto prende le mosse proprio da quelle forme di criminalità che si nascondono dietro l’apparente normalità del vivere quotidiano, mettendo in luce i cambiamenti e le trasformazioni che hanno reso le organizzazioni mafiose più difficili da riconoscere.

Un festival per non abbassare la guardia

Il Festival della Legalità si articolerà nelle prossime settimane con una serie di eventi e incontri dedicati al tema. L’obiettivo è stimolare una riflessione collettiva e promuovere una cultura della legalità diffusa.

«Ci saranno molti e diversi appuntamenti culturali per porre l’attenzione sull’importanza del valore della legalità, in particolare per ricordare di non dover mai abbassare la guardia contro la criminalità organizzata di stampo mafioso – spiega l’assessore alla Legalità Francesca Tramarin – Il primo appuntamento è uno spettacolo per ricordare come le mafie non siano mai morte o si siano indebolite, ma al contrario si sono trasformate adattandosi al contesto nel quale sono immerse, travolgendo ogni ambito della società: economia, sanità, istruzione, politica, lavoro. Una riflessione sulla trasformazione delle mafie e come oggi si mimetizzano molto bene, diventando per questo decisamente più pericolose».