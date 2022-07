Paredi e Bianchi dominano la quinta tappa del Grand prix delle montagne varesine

Domenica 3 luglio si è disputato il quinto appuntamento del Gran Prix Montagne Varesine lungo la “Caldè-Sant’Antonio”.

«Il maltempo ha reso inagibile il percorso della “Caldè-Rifugio Adamoli”, così ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo pulito l’altro sentiero» fanno sapere dall’Atletica3V, la società che organizza ogni anno il circuito.

Un nuovo tratto di 4km tutto da percorrere in salita fino alla chiesa di Sant’Antonio, che ha regalato ai partecipanti simpatici incontri lungo il percorso, come quello con delle piccole caprette.

Una gara entusiasmante che ha visto sul podio femminile, per la quinta volta consecutiva, Ilaria Bianchi de La Recastello Radici in 27’54”. Appena dietro di lei Elena Soffio de i Maratoneti Cassano Magnago in 30″24 e Simona Ferrario del Campus Varese in 31’13”.

Sul podio maschile, invece, torna Simone Paredi dell’ASD Pidaggia in 22’28”. Seguito da Lubin Grosbuis dell’Atletica 3V in 23’20” e Alessandro Losa dell’Asd Bognanco in 24’52”.

Se per Ilaria Bianchi la vittoria di questa edizione 2022 del Grand Prix Montagne Varesine è ormai vicina, è gara aperta invece tra Paredi, ex campione 2021 del circuito, il giovanissimo esordiente triatleta francese Grosbuis e Alessandro Losa. La prossima gara si terrà il 24 luglio lungo il Giro del Pozzopiano a Cittiglio.