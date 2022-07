Parte dal ritiro di Sondalo la stagione della Pro Patria

“New person, same old places”, a voler storpiare la musica dei Tame Impala. La Pro Patria di Jorge Vargas continua la tradizione biancoblu del ritiro in Valtellina, dove si svolgerà il ritiro in preparazione al campionato di Serie C 2022-23.

Dopo le ferie estive, i tigrotti al servizio del mister cilene, presentato ieri in sala stampa, si ritroveranno alle ore 9.30 di lunedì 18 luglio allo Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio, giorno della vigilia del ritiro in quella che ormai è diventata la loro seconda casa, Sondalo, in provincia di Sondrio.

I giocatori soggiorneranno all’Hotel Delle Alpi e svolgeranno le sessioni di allenamento presso lo Stadio Comunale di Sondalo fino al 30 luglio compreso.