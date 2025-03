La Futura si fa sorprendere da Brescia e perde un colpo in classifica

Lunedì sera amaro per la Futura Volley Giovani impegnata nel posticipo della 4a giornata della Pool Promozione di Serie A2. Le biancorosse pagano caro un passaggio a vuoto e vengono battute in casa al tie-break dalla Valsabbina Millennium Brescia: secondo stop interno consecutivo per le ragazze di Beltrami, stavolta però contro una squadra che insegue (a distanza) in classifica.

Il punto conquistato non basta alle Cocche che restano al quarto posto del girone e non riescono ad approfittare dell’identico mezzo passo falso di Messina che ha perso 3-2 sul campo di Altafratte. A ringraziare lombarde e siciliane sono quindi la Omag San Giovanni, ormai in fuga, e Macerata che si è imposta 0-3 a Cremona consolidando il secondo posto a +3 su Messina e +4 su Busto Arsizio.

Per Rebora e compagne il risultato del “Monday Night” è ricco di rimpianti, perché la Futura aveva dalla sua parte il pubblico caldo della Soevis Arena e perché le bresciane sono arrivate a Castellanza con diversi problemi di formazione (Romanin al posto di Scacchetti, assente il libero Scognamillo). Ma che la serata sarebbe stata difficile lo si è visto fin dal primo set, sì vinto da Busto ma solo ai vantaggi inoltrati (28-26). Una sensazione divenuta certezza nel secondo parziale che la Millennium ha conquistato 22-25. Reazione forte della Futura nel terzo (25-16) che però non basta: Brescia fa suo il quarto (21-25) e parte a bomba nel tie-break (0-5) guadagnando un vantaggio che le biancorosse recuperano ma non del tutto, venendo poi battute negli ultimi scambi 11-15.

A condannare Busto due ex: la MVP Pistolesi (15, 2 muri e 2 ace) e Tonello, decisiva nel finale. Alla squadra di Beltrami non bastano i 19 punti di Zanette e soprattutto di Bianca Orlandi (nella foto in alto di L. Marini), a segno con il 45% e votata migliore tra le biancorosse. 13 invece i punti di Kone e di Enneking mentre a peggiorare la situazione ci si è messo un infortunio a Giada Cecchetto. Il libero di casa ha subito una distorsione alla caviglia nel quarto set: nei prossimi giorni si capirà con precisione l’entità del problema.

All’orizzonte tra l’altro c’è un altro scontro decisamente impegnativo: sabato la squadra partirà per Macerata dove – domenica 9 – sfiderà le marchigiane che hanno una sorta di “match ball” per blindare la seconda piazza e allontanare ancora di più Busto dalle posizioni che contano. In casa Futura sarà l’ora della reazione.