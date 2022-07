“Ora è più importante ancora capire, perchè tutto questo non capiti più”: il commento del deputato Bianchi sul suicidio di Paitoni

A un’ora dalla notizia del suicidio di Davide Paitoni, il papà di Morazzone che aveva ucciso il figlio tra il primo e il 2 gennaio scorso, interviene sull’argomento Matteo Bianchi, deputato e già sindaco di Morazzone, dove la tragedia è avvenuta.

«Non commento il gesto, ma certamente la fine di questa storia terribile, tragica e che lascerà per sempre scosse le coscienze di molti, non può essere la fine di un percorso serio nel mondo della giustizia affinché queste cose non capitino più – ha commentato il deputato leghista – Mi ero ripromesso di non ritornare sul tema fino alla risposta del Ministro Cartabia alla mia interrogazione dello scorso febbraio, ma è d’obbligo ora rammentare che le Istituzioni tutte hanno il dovere di proteggere i più deboli. Lo Stato lo deve al piccolo Daniele».

L’interrogazione di Bianchi chiedeva di capire le motivazioni che hanno reso inefficaci le disposizioni a difesa del minore e come fosse stato possibile, a un soggetto con precedenti di violenza, fare determinate concessioni che sono costate la vita di suo figlio.