Davide Paitoni si è suicidato in carcere a Milano

Davide Paitoni è morto questa mattina (martedì 12 luglio) in carcere a San Vittore a Milano, dove era detenuto per l’omicidio del figlio Daniele. La conferma arriva informalmente da fonti investigative. Si è tolto la vita nella sua cella.

40 anni, Paitoni era a processo per l’omicidio del figlio Daniele, di 7 anni avvenuto nella casa del padre a Morazzone, dove lo stesso Paitoni era agli arresti domiciliari per il tentato omicidio di un collega nei mesi precedenti.

L’omicidio del figlio nella notte tra il 1 e il 2 gennaio. Paitoni aveva prima aggredito la moglie, da cui si era separato da circa un anno, a Gazzada Schianno: la donna era stata accoltellata, ma è riuscita fortunatamente a salvarsi denunciando così l’accaduto ai Carabinieri.

Perquisendo l’abitazione del marito a Morazzone, in via Cuffia, i militari hanno fatto la più macabra e drammatica delle scoperte: il ritrovamento del figlio della coppia, il cui corpo era stato nascosto nell’armadio. La fuga del padre omicida è durata poco: l’uomo è infatti stato arrestato in una vasta operazione dei Carabinieri culminata con la sua cattura a Viggiù, sulla strada che porta al monte Orsa, a poche centinaia di metri dal confine svizzero.

Da allora era rinchiuso in carcere, in attesa dei processi per l’omicidio del figlio e per il tentato omicidio della moglie e di un collega nella ditta di Azzate dove lavorava.