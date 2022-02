A Gazzada Schianno una fiaccolata per ricordare il piccolo Daniele

«Sarà una serata speciale. Una cosa semplice sì, ma piena di Luce come le fiaccole che accenderemo, come quella luce che hai lasciato in ognuno di noi. Sì Dani, tu sei Luce per i nostri cuori». È questo il messaggio che accompagna la presentazione della fiaccolata in memoria del piccolo Daniele, ucciso dal padre Davide Paitoni il 1 gennaio 2022.

La comunità di Gazzada Schianno, in particolare gli educatori e le educatrici dell’oratorio insieme ad amici e conoscenti del paese dove il bambino viveva, Gazzada Schianno, hanno voluto organizzare una fiaccolata per ricordarlo.

Si terrà martedì primo marzo alle 20.45. Saranno 5 le tappe che toccherà la fiaccolata per i luoghi che il piccolo amava e frequentava: si parte dalla scuola Don Cagnola di Schianno per poi andare all’asilo di Schianno, al cimitero, alla sua casa e infine all’oratorio di Schianno.

L’evento è stato organizzato dall’oratorio San Luigi di Schianno, luogo amato e frequentato dal bambino dopo essersi trasferito assieme alla mamma nella piccola frazione.

Ecco il messaggio completo degli organizzatori:

«Sono già passati due mesi da quel terribile 1 gennaio, quando l’anno è iniziato per tutti noi nel modo peggiore, ma nonostante questo Dani è ancora qui con noi: nei nostri gesti, nei nostri pensieri, nei nostri cuori. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di organizzare una fiaccolata per lui, proprio martedì sera, due mesi dopo.

Il percorso è stato proprio pensato per toccare i luoghi più importanti in cui ha vissuto. Partiremo dalla scuola che frequentava con i suoi compagni e le sue amate maestre. Ci fermeremo poi all’asilo di Schianno dove ha conosciuto i primi amici e al cimitero dove tanti di noi passano oggi per portare un fiore o anche solo per un semplice saluto e vedere il suo luminoso sorriso. Passeremo poi davanti alla sua casa, quella dove viveva con gli adorati nonni e mamma Silvia e infine concluderemo in Oratorio dove con noi ha trascorso l’estate scorsa, dove abbiamo avuto l’onore di conoscerlo e di imparare ad amarlo. Sarà una serata speciale. Una cosa semplice sì, ma piena di Luce come le fiaccole che accenderemo, come quella luce che hai lasciato in ognuno di noi. Sì Dani, tu sei Luce per i nostri cuori».