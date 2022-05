Sarà uno “Smile park” il parchetto dell’oratorio di Schianno dedicato al piccolo Daniele

Il primo mattone è stato posato a marzo, a due mesi dalla sua tragica morte: ora è arrivato il momento dell’inaugurazione del parchetto dell’oratorio di Schianno, che sarà dedicato a Daniele, ucciso dal suo papà a Morazzone nei primi giorni dell’anno.

Il nome del parchetto, Smile Park, non è stato deciso a caso: «È stato scelto proprio pensando a Dani perché il suo sorriso era inconfondibile, inimitabile e sarà bello poterci dire “Dove ci troviamo oggi? Ci vediamo allo Smile Park! perché sarà il parchetto della gioia, del divertimento, della bellezza dello stare insieme» hanno spiegato gli organizzatori.

La data è fissata per sabato 4 giugno all’oratorio di Schianno, in un weekend tutto dedicato a Daniele: prima con un torneo “Alla ricerca dei Pokemon”, che ha inizio alle 15.30, poi alle 18.15 con l’inaugurazione e benedizione del parchetto, cui seguirà un aperitivo e la premiazione del torneo stesso.

Per chi vuole poi rimanere, è prevista per cena una pizzata: per questa però è necessario prenotarsi al numero 334.872916 (Irene).

Nella giornata seguente, domenica 5 giugno, è invece prevista una messa in ricordo di “Dani” alle 11.5