Un’aula della scuola di Gazzada Schianno in dono a Daniele, per il suo compleanno

Un’aula come regalo di compleanno. È questo il dono per Daniele, il piccolo ucciso dal papà a Morazzone il 1° gennaio 2022, che proprio oggi avrebbe compiuto 9 anni.

L’aula si trova al secondo piano della scuola che il piccolo ha frequentato per due anni e oggi, all’inaugurazione erano presenti la mamma Silvia Gaggini, i nonni, il preside dell’istituto “Don Guido Cagnola” Gian Paolo Residori, il prefetto Salvatore Pasquariello e il sindaco di Gazzada Schianno Paolo Trevisan.

La storia di Daniele è ormai nota, consegnata alla storia: di lui restano il sorriso bellissimo, che ancora oggi illumina ogni evento che gli viene dedicato. Gli animatori dell’oratorio di Schianno si sono subito messi al fianco di mamma Silvia per sostenerla ed aiutarla ad andare avanti, ma anche per collaborare con lei nel progetto di mantenere viva la memoria di Daniele. Proprio nelle scorse settimane in oratorio è andato in scena lo “Smile day” , e prima ancora è stato aperto un piccolo parco giochi, lo “Smile park”.

L’anno scorso, proprio per il suo compleanno, la scuola primaria aveva già dedicato un laboratorio ludico didattico all’aperto, oggi invece a Daniele è stata dedicata un’aula: all’esterno una targa con la sua foto sorridente.

L’aula, luminosa e con tinte azzurre, è dedicata al Piccolo Principe, il libro preferito di Daniele. E una copia è stata consegnata ai bambini presenti all’inaugurazione: «Abbiamo chiesto ai compagni di classe di fare dei disegni che rappresentassero l’avere cura di qualcosa – ha spiegato la maestra Giovanna Pini – e loro hanno sono partiti dall’ambiente, dagli animali, dalle piante per arrivare poi ad avere cura dei ricordi. Infine si sono immaginati Daniele in cielo che si prende cura di noi».

«Quest’aula multifunzionale è molto importante – ha aggiunto la maestra Loredana Felice – È utile, oltre ad essere bella e colorata. Daniele non è qui, ma lo sentiamo vicino a noi».

Di insegnare il rispetto per gli altri ha parlato il sindaco Paolo Trevisan: «Questa scuola sta già facendo la sua parte. Quando accadde la tragedia intervenimmo con psicologi e psichiatri per dare un supporto ai bambini e ai nostri concittadini».

«Il sorriso di Daniele è seme di esperienze positive che devono dare un senso a quello che è accaduto – ha aggiunto il prefetto – Dobbiamo trasformare questo immenso dolore in un’occasione di rinascita per molti di noi. Come istituzioni dobbiamo creare occasioni di crescita per i ragazzi, nel rispetto del prossimo in una società che possa essere migliore».

“Oggi è un giorno speciale, molto speciale – ha detto mamma Silvia leggendo uno scritto firmato con gli Educatori dell’Oratorio di Schianno– . Ogni bambino aspetta questo giorno tutto l’anno, quasi come si aspetta Babbo Natale la notte della Vigilia. Oggi è il 6 giugno, il compleanno di Daniele. È per questo che, in questa data, abbiamo deciso di organizzare qualcosa di altrettanto speciale. Oggi, all’Istituto Don Guido Cagnola, dove Daniele aveva iniziato a frequentare la seconda elementare, dove aveva conosciuto i suoi adorati amici e le sue dolci maestre, verrà inaugurata un’aula ludo didattica a lui dedicata. Un luogo dove tutti i bambini della scuola potranno sentire Daniele vicino. È stato infatti un vero e proprio progetto pensato ad hoc per Daniele e i suoi compagni, portato avanti da mamma Silvia con il prezioso aiuto del Circolo della Paniscia, il “gruppo camperisti” di nonno Davide e nonna Mariangela a cui Daniele era molto legato”.

“In questi mesi si sono dati tutti un gran da fare: hanno pensato a cosa poter realizzare, hanno imbiancato e decorato l’aula pensando nei minimi dettagli a quale messaggio poter lasciare a tutti i bambini che ci entreranno. Per fare questo hanno deciso di trarre spunto da un libro molto amato da Daniele: il Piccolo Principe, il capolavoro di Antoine de Saint Exupéry. Un vivace intonato bianco e blu colora questa accogliente aula che porta con sé un messaggio dato proprio dal Piccolo Principe, disegnato accanto alla fedele volpe ed alla preziosa rosa: “Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano”. E la risposta la possiamo dare proprio noi: sì restano proprio nel nostro cuore, nei sorrisi dei suoi compagni, nelle tante persone che gli vogliono bene. Daniele, oggi sei tu il Nostro Piccolo Principe, che ci insegni tanto ogni giorno ricordandoci quanto in questo lungo viaggio della vita, abbiamo ancora da imparare e da scoprire. E anche se non riusciamo più a vederci in carne ed ossa, per trovarti basta alzare lo sguardo e scoprirti tra le stelle, illuminate perché ognuno possa trovarti”.

“Ho fatto di te il mio amico e ora per me sei unico al mondo” recita la targa e i suoi animatori hanno voluto ricordarlo così: “Tanti auguri piccolo Dani, buon compleanno! Che bel regalo che hai fatto ai tuoi compagni di scuola. Daniele, oggi sei tu il Nostro Piccolo Principe, che ci insegni tanto ogni giorno ricordandoci quanto in questo lungo viaggio della vita, abbiamo ancora da imparare e da scoprire”.