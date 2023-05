Sette stelle, un Pokemon e mille amici per ricordare il piccolo Daniele

Quanto è riuscito a dare Daniele, in così poco tempo, a così tanti amici? È l’unica domanda che viene in mente quando si assiste alla manifestazione di affetto che in centinaia nella giornata di sabato hanno voluto dedicargli.

Galleria fotografica Una giornata di festa per il piccolo Daniele 4 di 8

A lui, al piccolo Daniele (di cui non citiamo il cognome per espressa volontà della madre e dei parenti più stretti), scomparso oramai più di un anno fa in un modo terribile.

«Ha dato tantissimo», dice emozionata mamma Silvia, che ha da poco finito di asciugarsi le lacrime scese non appena visto il murale fatto dai ragazzi dell’oratorio San Luigi di Schianno, dove il bimbo ha giocato nell’estate 2021 per cinque settimane dopo la scuola, nella nuova residenza, dai nonni che abitano poco distante, per cercare assieme alla mamma di ripartire e costruirsi una vita.

Un giorno intero dedicato a lui, una festa partita nel pomeriggio con i giochi dedicati agli amati Pokemon a cui hanno aderito decine e decine di bimbi delle elementari, ragazzini delle medie mentre i più grandi si sorseggiavano una coca, una birra per fare qualche canestro, o i più piccoli ancora scendevano con gli occhi chiusi dallo scivolo dei gonfiabili.

Una festa. Molti ricordi. Tanti occhi lucidi. «Questo murale l’abbiamo fatto per raffigurare simboli fatti apposta per Daniele, le sette stelline a raffigurare i suoi anni, Pikachu», dicono gli autori, Andrea Filippo e Irene i ragazzi dell’oratorio. Il disegno ha il sorriso sulla pancia, in una posa che lo ritrae da una famosa foto mentre guarda l’obiettivo coi capelli sudati, felice, e il volto che si accompagna coi giochi d’estate.

A Schianno in tanti hanno aiutato Silvia, una giovane donna che sta cercando il coraggio e la forza di ripartire che risalta in un sorriso che riesce a far dischiudere un volto che ha sofferto non appena le si chiede del suo Daniele: «Ha trasmesso tanto. Neppure io me l’aspettavo. Era…».

Buon cammino, Silvia, Schianno è con te.