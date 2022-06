All’oratorio di Schianno un laboratorio dedicato al piccolo Daniele, con chef Garzillo

Il tema dell’oratorio estivo quest’anno è: le emozioni. Ed è un’emozione intensa vedere la mamma di Daniele, il piccolo ucciso dal padre a Morazzone, stringere una sac à poche colma di mascarpone, e sorridere mentre aiuta i bambini a comporre il loro tiramisù.

Silvia, la mamma di Daniele, è stata coinvolta da Chef Alessandro Garzillo in un laboratorio di pasticceria che viene realizzato all’oratorio di Schianno. Partito lo scorso anno, era piaciuto moltissimo ai bambini e vi aveva preso parte anche il piccolo Dani. Proprio per questa ragione quest’anno il laboratorio è dedicato a lui. Vi partecipa una trentina di bambini e sotto la sapiente guida di chef Garzillo imparano a cucinare facili merende.

Accanto a lui mamma Silvia, che prova lentamente a tornare alla vita: «Ho ripreso a lavorare – racconta – e do una mano al laboratorio di pasticceria dell’oratorio. A Daniele piaceva tantissimo stare qui, preparare dolci. Lo faccio un po’ per lui».

Ma il laboratorio non è tutto, il progetto è molto più grande e impegnativo: «Abbiamo deciso di realizzare un fumetto per bambini che avrà per protagonista un bambino – spiega chef Garzillo -Non importa che sia identificato con Daniele, noi sappiamo che è lui. Questo bimbo parlerà di valori, insegnerà il rispetto, l’amore, la voglia di vivere e la gioia. Pensiamo di realizzare più uscite, e cerchiamo uno sponsor, speriamo qualcuno di faccia avanti».

Oltre al fumetto verrà consegnato a tutti da mamma Silvia e dai nonni di Daniele, a fine oratorio, un piccolo libro con le ricette del laboratorio estivo di pasticceria: «La copertina l’hanno realizzata gli animatori – spiega ancora Garzillo – Si chiamerà “I piatti del cuore per il cuore”. Ci sono tutte le ricette preferite da Daniele. Per me è stata una gioia immensa averlo nei miei laboratori ed averlo conosciuto. In questo modo è come se fosse ancora un po’ qui con noi»