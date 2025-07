Norrie ferma la corsa di Bellucci a Wimbledon

Termina al terzo turno il Wimbledon di Mattia Bellucci. Dopo le vittorie su Crawford al primo turno e su Lehecka al secondo, il cammino sull’erba inglese del 24enne di Castellanza si conclude contro il britannico Cameron Norrie, che sfrutta la maggior esperienza e i tanti errori gratuiti di Bellucci per portarsi a casa la vittoria in tre set (7-6 6-4 6-3).

A pesare sul risultato finale è stato in particolare l’andamento del primo set. Bellucci fa il break al primo giorno, gioca meglio, sfiora a più riprese l’allungo, ma sul più bello subisce il controbreak e al tie-break risulta troppo falloso, con Norrie che ne approfitta non solo a livello di punteggio, ma soprattutto a livello caratteriale. Nel set successivo, infatti, il britannico gioca sugli errori altrui con grande esperienza, gestisce bene i turni di battuta e, a differenza dell’italiano, non concede punti gratuiti. Scarico e demotivato, nel terzo set Bellucci non riesce a essere incisivo e così Norrie chiude il set sul 6-3 e avanza al quarto turno.

Per Bellucci rimane in ogni caso un Wimbledon da ricordare, che lo porterà ad arrivare al suo best ranking e che lo fa tornare a casa con le prime due vittorie nello slam londinese. Due successi non banali, che dimostrano quanto il talento di Castellanza possa essere protagonista sui palcoscenici migliori del mondo del tennis, grazie alle sue giocate geniali e a un’imprevedibilità fuori dal comune.

LA PARTITA

Parte bene Bellucci che al primo gioco strappa il servizio a Norrie e prende subito il vantaggio. Il castellanzese va vicino al break anche nei successivi turni dell’avversario, ma il britannico riesce a salvarsi ai vantaggi. Perse le occasioni per allungare, all’ottavo Norrie riesce a pareggiare il match prendendosi il controbreak aiutato dagli errori gratuiti di Bellucci. L’equilibrio rimane fino al tie-break, con l’italiano che stecca sul 6-5 lasciando così il primo set all’avversario.

La delusione per il primo set si fa sentire a inizio secondo, con Norrie che ringrazia per gli errori altrui e fa subito il break. La risposta di Bellucci arriva al quarto gioco con il controbreak del 2-2. L’equilibrio però dura poco perché al settimo gioco il britannico strappa il servizio al castellanzese e si riporta in vantaggio. Norrie non fa sconti e non concede più nulla chiudendo il secondo set sul 6-4 e mettendo spalle al muro Bellucci.

Norrie sfrutta l’onda emotiva e riesce al terzo gioco del terzo set a conquistare un’altra volta il punto sul servizio di Bellucci – che anche questa volta regala qualche. Il britannico spinge ancora e conquista un altro break al quinto game indirizzando irrimediabilmente la partita. Bellucci ha un sussulto di orgoglio all’ottavo game riuscendo almeno a ridurre le distanze ma Norri dimostra di avere la gara in mano, si prende un altro break e chiude sul 6-3.