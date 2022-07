Ricette da chef, emozioni e un grande applauso: la festa dell’oratorio di Schianno è anche per Daniele

Una grande energia, tante emozioni e la forza di una mamma che per amore del suo bambino che non c’è più riesce a sorridere in mezzo a tanti bambini scatenati e sudati dopo l’ultima lunga giornata di oratorio estivo. Questa sera all’oratorio di Schianno, è andata in scena la festa finale delle cinque settimane che bambini, educatori e animatori hanno trascorso insieme, e il momento più toccante è stato quello della presentazione di “Piatti del cuore per il cuore”, il libretto realizzato dallo chef Alessandro Garzillo con le ricette che sono state al centro dei laboratori di cucina a cui ha collaborato insieme a Silvia Gaggini, la mamma di Daniele, il bambino di Morazzone ucciso dal padre nella notte tra l’ 1 e il 2 gennaio a Morazzone.

Galleria fotografica La festa all’oratorio di Schianno 4 di 15

«Un progetto iniziato proprio qui l’anno scorso – ha detto Alessandro Garzillo – ed è stato in questa occasione che ho conosciuto Daniele. Voglio ringraziare Silvia per avermi affiancato in questi laboratori in cui abbiamo preparato i piatti che ora trovate in questo libretto, e che erano i piatti preferiti di Daniele. Grazie a tutti voi per avermi fatto scoprire questo bellissimo oratorio e per avermi regalato tante emozioni».

La mamma di Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime ma ancora una volta ha trovato la forza per sorridere quando animatori e bambini hanno voluto fare a lei e a Garzillo un grandissimo applauso, “così forte che lo deve sentire anche il Dani”.

Insieme al parchetto dedicato al piccolo Daniele e alle iniziative promosse dalla scuola di Gazzada, ora anche questo piccolo e affettuoso ricettario contribuirà a non cancellare il ricordo di questo bambino innocente, vittima di chi avrebbe dovuto amarlo e proteggerlo e invece lo ha ucciso.