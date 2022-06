La scuola di Gazzada inaugura un laboratorio dedicato a Daniele, è il regalo per il suo compleanno

«Il 6 giugno Daniele avrebbe compiuto otto anni. Per questo abbiamo deciso di inaugurare proprio quel giorno il laboratorio ludico didattico a lui dedicato. Ogni anno, il 6 giugno, faremo un piccola festa nel giardino della scuola. Sarà il nostro modo per ricordarlo anche ai compagni che non lo hanno conosciuto».

La dirigente dell’istituto comprensivo di Gazzada Schianno Angela Botta racconta così la cerimonia che ha avuto luogo ieri, lunedì 6 giugno, nel giardino della scuola. Lì, in un angolo verde, erano seduti i compagni di classe di Daniele, il bimbo ucciso dal padre a Morazzone. Un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, che è stato raccontato e spiegato ai bambini con tatto e con l’aiuto di esperti nei giorni successivi alla tragedia, ma ora è arrivato il momento di preservare la memoria del piccolo.

Alla festa di inaugurazione del laboratorio hanno partecipato la mamma e i nonni materni di Daniele, don Stefano, le autorità, l’assessore alla Pubblica istruzione di Gazzada Schianno Anna Lavorgna, l’assistente sociale Roberta Malaggi, il sindaco di Morazzone Maurizio Mazzucchelli, i rappresentanti delle associazioni dei genitori degli istituti di Gazzada, Buguggiate e Morazzone e la dirigente Angela Botta.

«Abbiamo letto dei pensierini scritti dai compagni di classe, e li abbiamo raccolti in un libricino che è stato poi consegnato alla mamma di Daniele, Silvia – spiega la dirigente – È stato un momento molto bello, abbiamo sentito la vicinanza di tutti. Grazie alla generosità e alla solidarietà di chi è vicino alla nostra scuola siamo riusciti ad acquistare gli arredi della ludoteca, lavagne, giochi, tavoli e sedie, in materiale resistente visto che devono restare all’aperto. Con il tempo lo spazio sarà arricchito da altri giochi. Il sorriso di Daniele tornerà nei sorrisi dei bambini che useranno il laboratorio».

Il sorriso di Daniele è una costante nei ricordi di chi lo ha conosciuto: sabato è stato inaugurato un parco giochi nell’oratorio di Schianno, che il piccolo frequentava nei lunghi pomeriggi estivi. Il parchetto si chiama proprio “Smile Park”. Quel sorriso mancherà a tutti.