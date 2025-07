Tragico incidente in moto a Luisago: muore un 33enne di Gorla Minore

Tragedia sulla strada a Luisago, in provincia di Como, dove un motociclista originario di Gorla Minore ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto verso le 22:30 di mercoledì 16 luglio, lungo via Risorgimento. L’uomo, un 33enne, ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente ma sulla dinamica sono ancora in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Immediatamente soccorso, il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori e dei medici, il decesso è avvenuto poco dopo il suo arrivo. Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri di Cantù, sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’uomo, sposato con due figli, era cresciuto a Gorla Minore ma si era trasferito da un paio di anni nel Milanese.