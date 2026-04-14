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L’allenatore molestatore e altri due arresti per la tragedia di Induno

I principali fatti del giorno e anche quelli più curiosi in poco più di 9 minuti

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Tanta cronaca nelle notizie principali di martedì, a partire dalla vicenda dell’allenatore di volley che molestava sessualmente le giocatrici 14enni e al quale sono stati chiesti 700 mila euro di risarcimento fino all’arresto di altre due persone nella rissa sfociata in omicidio di venerdì sera con contorni ancora tutti da chiarire. Parliamo anche di una grande azienda del territorio (Crealis) che comprende 8 marchi e dell’abbraccio commovente dei bambini di Gorla Minore al partigiano 94enne. Ancora sorprese dalle elezioni.

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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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