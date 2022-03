Al piccolo Daniele verrà dedicato il parchetto dell’oratorio di Schianno

Il luogo dei giochi e delle mille corse spensierate sarà dedicato a lui, al piccolo Daniele che ora non c’è più e che ieri sera, martedì primo marzo, a due mesi dalla tragedia che l’ha portato via, è stato ricordato con una fiaccolata per le vie di Schianno.

E proprio a margine di questo evento partecipato da molti cittadini del paese, due ragazze dell’oratorio sono andate a posare il primo mattone del parchetto dell’oratorio di Schianno che sarà dedicato proprio al bambino. Una posa simbolica, «segno del lavoro che faremo per pulire, sistemare e collocare dei nuovi giochi», dicono dall’oratorio.

Il parco verrà inaugurato in primavera e a breve verrà organizzato anche un torneo in ricordo di Daniele.

Don Stefano Silipigni ha voluto parlare alla sua comunità: «I bambini sono da ascoltare. Ci si deve accorgere quando è nel disagio nella paura. Dobbiamo saper distinguere in un momento in cui la violenza è troppo tollerata. Quando succede dobbiamo capire che c’è qualcosa che non va. La violenza va vista è tolta dalle menti. Quando si accende la spia della violenza va ascoltata e vanno risolti i problemi».

La comunità è ancora scioccata per l’accaduto, ma può superare il momento solo rimanendo unita.

«Pensiamo che tante famiglie si ritrovano un po’ sole. Dobbiamo aiutarci mettendoci insieme». Per questo è bene concentrarsi sulle risorse da destinare ai più giovani. Un monito alle istituzioni, chiesa compresa: «Si fatica a tirare fuori soldi sull’educazione. Perché va così, quando potremmo aiutare le famiglie», ha concluso il parroco.