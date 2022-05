Per il tentato omicidio di Azzate Davide Paitoni a processo il 7 giugno a Varese

Quei fendenti con l’affilata lama del “cutter“ fatto apposta per tagliare alla svelta i packaging dei bancali sono un tentato omicidio consumato da Davide Paitoni nell’autunno del 2021 ai danni di un collega e per quel fatto verrà giudicato con giudizio immediato, chiesto dal pubblico ministero. Si tratta di un rito alternativo, chiesto dal pubblico ministero che si concreta con la celebrazione del processo senza l’udienza preliminare, il “passaggio filtro” che deve decidere se rinviare a giudizio o meno. La prima udienza, come riporta questa mattina il quotidiano La Prealpina, si svolgerà il 7 giugno.

Paitoni – noto in seguito per la strage del figlio consumata il primo di gennaio a Morazzone dove stava ai domiciliari proprio per il tentato omicidio di Azzate – venne arrestato quella sera dai carabinieri (poi interrogato dal Gip) mentre il collega fu portato in ospedale, trovato in un lago di sangue dai volontari delle ambulanze di Azzate che intervennero subito salvandogli la vita.

Il collega di Paitoni, poi intervistato da una televisione, disse che avrebbe preferito quella sera morire che salvarsi: così il sospettato della sua aggressione sarebbe rimasto in carcere e non avrebbe ucciso il figlio.

Ma non è l’unico procedimento penale che vede imputato Davide Paitoni: l’uomo comparirà dinanzi al giudice anche per lesioni e minacce nei riguardi dell’ex moglie Silvia Gaggini e del suocero il prossimo 5 luglio.