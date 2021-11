Arrestato per tentato omicidio l’accoltellatore di Azzate

Ha un nome e un cognome il sospettato della violenta aggressione con un «cutter» che ha colpito il collega di lavoro nel tardo pomeriggio di venerdì in una ditta della zona industriale di Azzate.

Si tratta di un uomo di 40 anni – classe 1981 – residente in provincia di Varese, come la vittima.

È confermato il movente dell’aggressione, cioè un violento diverbio di natura lavorativa finito nel sangue. Il fatto è avvenuto in una ditta della zona industriale di Azzate, poco prima dell’ingresso in paese e non distante dalla piana di Vegonno.

L’uomo aggredito, 52 anni, è riuscito ad arrivare alla vicina postazione Anpas dell’Sos della Valbossa: i volontari l’hanno salvato tamponandogli il sangue, ed è stato poi trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo. E’ ancora in prognosi riservata fortunatamente non in pericolo di vita.

Nel frattempo i carabinieri del reparto operativo di Varese e i colleghi della Stazione di Azzate erano sulle tracce del sospettato, raggiunto altrove. L’arma è stata invece trovata nelle vicinanze del punto dove è cominciata l’aggressione.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e si trova ora ai domiciliari.