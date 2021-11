Un diverbio tra colleghi finisce a colpi di taglierino, grave un uomo ferito ad Azzate

Un uomo è stato gravemente ferito nella serata di oggi, venerdì 26 novembre, ad Azzate.

Il fatto è successo attorno alle 18,45 in via 2 Giugno. Per cause ancora in corso di accertamento due dipendenti di un’azienda che hanno avuto un diverbio, poi degenerato, e una delle due è stata colpita con alcuni colpi di arma da taglio, a quanto pare un taglierino, al torace e ai glutei.

Il ferito – un uomo di 52 anni cui ancora non si conoscono le generalità – è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza di Sos Valbossa che si trova molto vicina al luogo dove è avvenuto il fatto, con il supporto dell’auto medica del . Intubato è stato trasportato all’ospedale di Circolo, dove è ricoverato in codice rosso.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Varese e della stazione di Azzate.