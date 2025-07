Meno di un chilometro in salita a perdifiato, la sfida della StramAzzate

Si corre mercoledì 2 luglio la 17a edizione della celebre StramAzzate, cronoscalata podistica organizzata dall’ASD Runners Valbossa con il patrocinio del Comune. La gara è valida anche come 2° Memorial Attilio Parolin, riconoscimento dedicato al socio del club scomparso due anni fa.

La competizione si svolgerà su un percorso breve ma impegnativo: 970 metri con una pendenza media del 9%, arricchiti da 46 gradini, lungo la celebre salita della Maccana. Si tratta di una gara a cronometro, con partenze individuali ogni 15 secondi, che unisce spirito competitivo e celebrazione della fatica sportiva in uno scenario mozzafiato con il lago e le montagne a fare da sfondo.

Il ritrovo è fissato per le ore 18.30 in piazza Ghiringhelli, nel cuore di Azzate, con partenza della gara alle ore 20. L’iscrizione ha un costo di 10 euro, comprensiva di panino con salamella e bevanda, oppure 5 euro per chi desidera partecipare esclusivamente alla gara. È obbligatorio il certificato medico sportivo in corso di validità.

All’arrivo, collocato presso il suggestivo Belvedere Ghiringhelli, i partecipanti troveranno un ristoro finale con vista panoramica sul Lago di Varese. Per l’occasione sarà attivo anche uno stand gastronomico con carne alla griglia e patatine fritte.

Saranno premiati i primi tre classificati uomini e donne con un cesto gastronomico. Premi anche alla prima donna e al primo uomo tesserati per i Runners Valbossa. Inoltre, verrà assegnato un buono del valore di 100 euro a chi riuscirà a battere uno dei due record della gara: quello maschile appartiene ad Alex Baldaccini che nel 2014 tagliò il traguardo in 3’18”, quello femminile risale al 2019 ed è il 4’11” siglato da Ilaria Dal Magro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 320 7429052 (Paolo) e 338 3641836 (Angelo).