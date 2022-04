Davide Paitoni a processo a Varese per lesioni e minacce

Davide Paitoni, l’uomo accusato di aver assassinato il figlio il primo dell’anno a Morazzone sarà a processo di fronte al giudice monocratico di Varese il prossimo 5 luglio per lesioni e minacce nei riguardi dell’ex moglie Silvia Gaggini e del suocero.

La conferma del procedimento a suo carico arriva dal suo legale Stefano Bruno che conferma la ricezione dell’avviso di conclusione indagini e la citazione diretta a giudizio del quarantenne. Paitoni era agli arresti domiciliari per il tentato omicidio del collega di Azzate accoltellato nel novembre scorso e per il quale è in corso un procedimento penale che si somma a quanto avvenuto nel paese alle porte di Varese e a Gazzada Schianno dove l’ex moglie è stata aggredita la sera stessa dell’omicidio del figlio, per poi darsi alla fuga e venire arrestato il giorno seguente a Viggiù.

Ora a questi procedimenti per reati gravissimi si sommano anche le denunce sporte dalla moglie per violenza e minacce «in tutto tre, stiamo cercando di riunire i procedimenti», ha spiegato il legale Stefano Bruno. Paitoni si torva in carcere a Milano.