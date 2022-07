Violenze e minacce a moglie e suocero, rito abbreviato per Paitoni. Chiuse le indagini sull’omicidio del figlio

Si è svolta questa mattina l’udienza del processo con rito immediato per le lesioni e le minacce a moglie e suocero da parte di Davide Paitoni, autore lo scorso 1 gennaio dell’omicidio del figlio Daniele che ha sconvolto l’intera provincia di Varese. I fatti di cui tratta questo processo sono precedenti all’omicidio del figlio e si inseriscono nella sequela di denunce e controdenunce che hanno costellato la separazione traumatica del 40enne dalla moglie Silvia Gaggini.

Il legale di Paitoni, Stefano Bruno, ha chiesto e ottenuto l’ammissione del suo cliente al rito abbreviato che è stato concesso dal giudice monocratico mentre la moglie e il suocero, che si erano costituiti parti civili, sono stati estromessi dal procedimento dopo essersi opposti alla richiesta della difesa di Paitoni. Le parti torneranno in aula davanti al giudice per l’udienza preliminare, l’8 novembre.

Paitoni è a processo anche per il tentato omicidio nei confronti di un collega di lavoro, avvenuto poche settimane prima dell’omicidio del figlio e del tentato omicidio della moglie, fatti per i quali è stata notificata in queste ore la chiusura delle indagini. Sempre per quest’ultima vicenda il legale ha anche chiesto una perizia psichiatrica per il suo assistito.