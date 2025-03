Scatta dalla Valbossa il “Piede d’Oro 2025”

Riscaldamento finito, stringhe ben allacciate e maglia del proprio club bene in vista: domenica 16 marzo riprende il “Piede d’Oro” con la disputa della 32a edizione del Gran Prix della Valbossa, una delle prove più classiche, conosciute e amate del circuito podistico della provincia di Varese che da oltre 40 anni caratterizza i fine settimana degli appassionati.

La corsa è organizzata dai Runners Valbossa con partenza e arrivo posizionati all’oratorio di Azzate in via Don Cremona e prevede un percorso principale sulla distanza dei 10 chilometri con diversi scorci di grande bellezza panoramica verso il lago di Varese. Il punto di ritrovo aprirà alle 7,30 con la possibilità per i singoli atleti di iscriversi al momento ma non per la partecipazione competitiva per ragioni assicurative; per i gruppi sportivi resta fissato il limite del sabato pomeriggio). Trattandosi della primissima prova del circuito, il consiglio è quello di arrivare in anticipo soprattutto per chi deve ritirare il pettorale stagionale.

La partenza della gara, e dell’intera stagione, sarà data alle 9 in punto sia per i partecipanti al percorso lungo sia per il “breve” di 5 chilometri; in coda al gruppo spazio anche agli specialisti e appassionati del nordic walking, la camminata con l’ausilio delle bacchette simili a quelle da sci di fondo. Ad anticipare gli adulti però ci sarà (8.45) il tradizionale “minigiro” sulla distanza dei 500 metri aperto ai bambini fino ai 10 anni di età.

La quota di iscrizione è fissata in 5 euro sia per chi si iscrive al percorso lungo (sia PdO sia per chi gareggia in modalità non competitiva) sia per il corto con l’eccezione degli under 15 la cui tariffa prevista è di 2 euro.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO 16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa 6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run 27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino 4 maggio: Malnate – Città di Malnate 11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running 25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca 14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate 6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

21 settembre: Varese – Marciando per la vita

5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili

