Striscia la Notizia a Varese: Max Laudadio insegue l’amministratore che ha lasciato al freddo il condominio di via Isonzo

E’ finita su “Striscia la notizia” la vicenda del condominio di via Isonzo dove nel dicembre scorso era stato staccato il gas pochi giorni prima di Natale per “insolvenza”, lasciando al freddo tutti i condomini, per un totale di 32 famiglie. Condomini però che avevano regolarmente versato le loro quote all’amministratore di condominio, convinti così di aver saldato i propri conti con la società del gas.

Il gas era stato riallacciato dopo due giorni, una volta spiegata la situazione e ri-pagati i debiti da parte dei condomini con un prestito in banca, ma dove siano finiti i soldi di quelle bollette ancora non si sa.

Ieri la nota trasmissione di Canale 5 ha mandato in onda il servizio realizzato da Max Laudadio che dopo aver parlato con i condomini si è messo sulle tracce dell’amministratore, lo ha trovato e gli ha chiesto la ragione dei soldi mai versati ai fornitori, come la società del gas ma non solo.

Faccia a faccia con l’inviato di Striscia l’ex amministratore del condominio si è rifiutato di spiegare dove siano finiti i soldi, invitando Laudadio a rivolgersi al suo avvocato. I conti mostrati in tv sembrano però parlare per lui, così come la rabbia dei condomini di via Isonzo, che dopo aver scoperto gli ammanchi (per un totale che pare si aggiri sui 180mila euro) si sono rivolti a loro volta ad un legale.