Riallacciato il gas al condominio di Varese: Natale al caldo per i residenti di via Isonzo

Giovedì ore 14.30, via Isonzo, Varese: «Sì! Siamo al caldo! I caloriferi sono ripartiti».

La signora Francesca Tamborini detta Patrizia è raggiante, quasi baciata dal sole anche se la giornata si presenta ben più che uggiosa. E, soprattutto, Patrizia è al caldo. Particolare non da poco dopo 48 ore passate a battere i denti e con acqua fredda, in pieno inverno. Felice come una pasqua anche il marito: «Una riattivazione che sembrava essere impossibile. Eppure la centrale termica è in funzione».

Nel condominio di via Isonzo a Varese rimasto al freddo per due giorni dopo che il grande insoluto nei confronti della società A2a erogatrice del gas è venuto allo scoperto, le 32 famiglie residenti tirano un sospiro di sollievo. Il fornitore del gas ha creduto sulla parola ai residenti che si sono resi conto del “buco“ di 73 mila euro solo nella giornata di mercoledì, quando i tecnici sono venuti a piombare i contatori. Da qui il panico, la corsa in banca e dall’avvocato per sapere cosa fare, a chi rivolgersi, e, soprattutto, come far ripartire il riscaldamento alla vigilia di Natale con anziani allettati e bambini.

L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE IN CANTINA

Spiega Fulvio: «Ieri sera (mercoledì ndr) abbiamo convocato un’assemblea straordinaria in cantina, dove è stato nominato un amministratore pro tempore fornito da Camera Condominiale Varese che si è fatta parte attiva della vicenda e ci ha risolto un problema enorme, dal momento che questa nomina era necessaria perché in questo modo già oggi siamo potuti andare in banca per attivare il conto corrente dal quale partirà il bonifico ad A2a per coprire una rata e mezza, cioè quanto concordato per riallacciare il gas».

DOPPIO DEBITO

Un risultato amaro, si diceva, poiché di fatto il totale dell’insoluto è a carico dei condomini, che sostengono di avere già pagato la fornitura del gas pregressa, che tuttavia è risultata in gran parte non coperta, «dal novembre 2023 ad oggi», continua Fulvio Ghirotto. «Quindi, di fatto, pagheremo due volte il gas». L’importante, per i residenti, è tuttavia cominciare a rivivere dopo il blackout di gas di 48 ore.

IL VECCHIO AMMINISTRATORE? “È A VARESE“

Un piccolo giallo riguarda, ora, le spiegazioni che i residenti intendono rivolgere al vecchio amministratore dell’immobile, (che non è un geometra iscritto all’Albo Professionale dei Geometri). «Ieri durante le sue ricerche l’ho trovato per caso a Varese, stava rincasando e gli ho chiesto conto di quanto stava succedendo, del perché non fossero stati eseguiti i pagamenti nei riguardi di A2a. Per tutta risposta l’uomo è entrato in casa ed è sparito». Ora sul piano legale come confermano i residenti è pronta una denuncia querela per “appropriazione indebita“.