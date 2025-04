Anticevich, assaggio di Openjobmetis agli ordini di Kastritis

Domenica il “primo assaggio” di quello che lo attenderà, visto che è arrivato in tempo per assistere alla partita vinta dalla Openjobmetis contro Scafati. Oggi – martedì 1 aprile – il primo allenamento collettivo per Grant Anticevich, l’ala australiana di passaporto croato ingaggiata nei giorni scorsi dalla Pallacanestro Varese per completare la squadra in vista delle ultime sei partite stagionali.

Anticevich, 25 anni il prossimo 14 aprile, si è aggregato ai compagni nella prima seduta settimanale agli ordini di Ioannis Kastritis e del suo staff. Un allenamento a ranghi completi perché non si segnalano particolari problemi fisici dopo il match che ha riportato al successo i biancorossi dopo ben otto sconfitte. E anche il morale appare in crescita, come è prevedibile.

Domenica prossima, 13 aprile, Librizzi e compagni sono attesi da un altro incontro molto delicato, quello contro la Vanoli Cremona che all’andata vinse di ben 18 punti, in una delle serate peggiori per la squadra che allora era diretta da Hermann Mandole. Il match è in programma alle 18,15 alla Itelyum Arena e sarà diretta dai signori Saverio Lanzarini, Christian Borgo e Giacomo Dori.

MILANO KO A NAPOLI – Lunedì sera si è intanto completato il 24° turno con una cattiva notizia per Varese. Napoli, una delle squadre ancora coinvolte nella lotta salvezza, ha vinto in rimonta contro l’EA7 Armani Milano per 95-87, trascinata dall’accoppiata Pullen-Green. Bene anche l’ex biancorosso John Egbunu, 16 punti e 7 rimbalzi contro i lunghi dell’Olimpia che ha avuto 22 punti da Mirotic e 20 da Leday.

Nel derby emiliano invece successo netto della Segafredo Bologna che ha tenuto a un punteggio “amatoriale” la Unahotels Reggio Emilia: 69-45. Per la Virtus, che raggiunge in testa Trapani e Brescia, 14 punti per il trio Cordinier-Shengelia-Morgan; per gli ospiti Cheatam è l’unico in doppia cifra (15).