Varese Green: l’ex scuola De Amicis candidata al bando ministeriale per la mobilità sostenibile

Prosegue l’iter per la rigenerazione della ex scuola De Amicis di Varese. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo per la sua rifunzionalizzazione come Hub della formazione, proposto grazie alle risorse del bando Italia City Branding, il Comune di Varese ha ora candidato l’ex scuola al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di piani di sviluppo destinati a aree dismesse e in disuso.

Il progetto presentato, denominato “Varese Green, Hub di ricerca e formazione per la mobilità sostenibile“, ha un valore complessivo di circa 10 milioni di euro ed è parte integrante del Masterplan per la riqualificazione della Valle Olona, approvato dal consiglio comunale a luglio del 2023. Questo piano ambizioso prevede la creazione di un centro di ricerca e formazione specializzato nell’industria della mobilità sostenibile, che avrà sede proprio nella ex scuola De Amicis e nelle aree dismesse della zona. Il progetto è stato sviluppato anche grazie alla collaborazione con Confartigianato Varese, rafforzando l’obiettivo di coinvolgere il tessuto produttivo locale in un processo di innovazione e sviluppo sostenibile.

«Per l’area della Valle Olona stiamo sviluppando una visione strategica del territorio a livello sovracomunale – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – considerando l’area vasta di cui Varese è fulcro e che comprende la Svizzera, Como, Lecco, Monza Brianza e l’area metropolitana di Milano. Il nuovo polo di ricerca e formazione ha quindi un ruolo strategico a partire dall’asse che connette la zona interessata dal progetto con i comuni limitrofi. Con questo intervento potremo dare un’accelerazione a processi di rigenerazione e allo stesso tempo realizzare lo sviluppo del tessuto economico e sociale della zona, essenziale in un momento tanto delicato per tutto il sistema dell’automotive e per il contesto industriale dell’Europa e del nostro territorio».

L’assessore alla Pianificazione territoriale Andrea Civati sottolinea il valore della candidatura al bando ministeriale, inserendola in una strategia più ampia: «Da anni stiamo portando avanti progetti concreti per la riqualificazione della Valle Olona, tra cui la realizzazione della pista ciclabile lungo il fiume e la ridefinizione dell’area in chiave innovativa. Oggi chiediamo al Governo di supportare questo percorso, per dare nuova vita a un’area strategica della città».

L’intervento per cui si richiede il finanziamento prevede il recupero dell’edificio, rispettando gli elementi storico-architettonici, insieme ad un adeguamento strutturale, energetico e impiantistico. La progettazione include inoltre la sistemazione delle aree esterne, in linea con il piano che aveva già permesso al Comune di ottenere il finanziamento per la progettazione tramite il bando Italia City Branding.

«Rigenerare l’ex scuola De Amicis non significa solo recuperare un edificio storico, ma aprire concretamente una nuova fase per l’economia del nostro territorio – commenta Mauro Colombo, direttore generale di Confartigianato Varese – Con il progetto “Varese Green”, frutto anche del nostro lavoro di analisi con The European House – Ambrosetti, realizziamo una visione condivisa e necessaria per affrontare le grandi trasformazioni della mobilità sostenibile. Nel 2020, lo studio che abbiamo promosso aveva chiarito una priorità: puntare sulla qualificazione del personale, sulla riqualificazione delle imprese e sull’attrazione di investimenti. Oggi, grazie alla sinergia con il Comune di Varese, diamo risposte concrete a queste urgenze. È così che si sostiene davvero il sistema produttivo di un’area vasta e omogenea: coinvolgendo direttamente le Pmi del territorio e favorendo sviluppo, innovazione e competitività».

Nelle prossime settimane, il progetto “Varese Green” sarà presentato alla cittadinanza e ai residenti del quartiere.