Masterplan Valle Olona ed ex scuola De Amicis: Il Consiglio di quartiere 6 raccoglie idee

Ricostruire e ripensare insieme il futuro del quartiere di Valle Olona partendo dalla riqualificazione dell’ex scuola elementare De Amicis e dell’ex zona industriale tra via Merano e via Peschiera. Questo l’obiettivo della prossima riunione del Consiglio di quartiere 6, lunedì 13 giugno alle ore 20.45 al centro d’incontro Grilli di via Marzoli, a San Fermo.

Durante la serata sarà presentato il nuovo Progetto che coinvolge la ex scuola di via Aquileia, e tutta la zona di via Merano e via Peschiera che segue il percorso dell’Olona e con il quale il Comune di Varese ha vinto i fondi per completare la progettazione definitiva ed esecutiva della riqualificazione di questa zona centrale per il quartiere.

Una progettazione che vuole essere ancora una volta partecipata e condivisa con i cittadini: «Siamo e saremo tutti chiamati a partecipare con idee, soluzioni, criticità e quant’altro può essere utile per ri-costruire e ri-pensare insieme un nuovo spazio», spiega Nicoletta Ballerio, presidente del consiglio di quartiere 6 invitando i cittadini di Valle Olona (e non solo) a partecipare alla serata.

Tra le proposte c’è quella di trasformare l’ex scuola primaria in un centro di formazione o di ricerca per l’automoive, ma si parla anche di riqualificare l’ex conceria e creare una pista ciclabile lungo l’Olona.