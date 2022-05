Il debutto del nuovo consiglio di quartiere 6, tra sicurezza e attenzione ai giovanissimi

Si è svolta nella serata di lunedì 9 maggio al Centro Grilli di via Marzoli la prima assemblea del rinnovato Consiglio di quartiere 6 che comprende i territori di San Fermo, Valle Olona, Belmonte e Valmonte. Confermata coordinatrice Nicoletta Ballerio, che ha spiegato funzioni e funzionamento dell’assemblea introducendo i suoi colleghi Cinzia Iomazzo (che pure era tra consiglieri nella passata amministrazione) e poi Luigi Vanetti, Giovanni Costanzo, Graziella Martines, Luce Anna Ramorino e Cristina Lakasz (queste ultime due estratte a sorte tra i residenti, come prevede il regolamento dei Consigli di quartiere).

A partire da esempi attività e risultati ottenuti dal Consiglio di quartiere 6 nei due anni della passata amministrazione (come il disco orario introdotto nel parcheggio di Valle Olona, l’area cani realizzata nel parco d via Pergine e la partecipazione nel restaurare la fontana della rizzada di via Aquileia, o le due zone di Controllo di vicinato avviate), i consiglieri si sono messi a disposizione dei cittadini per ascoltare criticità da segnalare e soluzioni da proporre.

La manutenzione stradale è stata tra i temi più dibattuti, a partire dalle condizioni della via Monte Cristallo (che scende dal borgo di Penasca verso Induno Olona) che presenta un tratto a senso unico alternato da circa 10 anni ormai, a causa dell’instabilità del muro di contenimento di alcuni terrapieni privati, senza che si riesca a trovare una soluzione operativa che metta in sicurezza un percorso quotidianamente molto utilizzato dai residenti.

Altro tema molto sentito riguarda la necessità di un punto di incontro a San Fermo per bambini e ragazzi, anche per dare il giusto spazio e maggiore possibilità di incidere, ai diversi progetti sociali rivolti ai minori e messi in campo negli ultimi mesi da diversi enti, dall’educativa di strada di NaturArt allo sportello psicologico “Ti ascolto” per ragazzi dagli 11 ai 21 anni avviato, sempre a San Fermo dal consultorio La Casa.

I prossimi incontri del Consiglio di quartiere i svolgeranno a scadenza mensile secondo il seguente calendario:

13 giugno

11 luglio

5 settembre

10 ottobre

7 novembre

12 dicembre