Nasce un parco per i cani a San Fermo

Questa mattina ai giardini pubblici di via Pergine è stata inaugurata una nuova area cani a Varese, nel cuore del quartiere di San Fermo. Il parco ora possiede una zona verde di circa 670 metri quadrati interamente dedicata ai cani e ai loro proprietari: quattro panchine, tutte realizzate in plastica riciclata, una fontanella in ghisa e platani per avere una fresca zona d’ombra. L’allestimento finanziato con un lascito privato.

Con quella di San Fermo, diventano otto le aree cani di Varese.

«La nuova area cani, attrezzata e recintata, è stata resa possibile grazie alla donazione e al volere della signora Nella – ha dichiarato l’assessore Dino De Simone – che ha fortemente voluto quest’area proprio nel prato in cui da bambina, negli anni Trenta, correva insieme ai suoi animali».

Un progetto che aiuterà a rendere il parco di via Pergine un luogo più frequentato, vivo. Dove i cani potranno godersi la natura che offre il giardino pubblico nella piena libertà di una corsa senza guinzaglio e i padroni potranno guardarli giocare senza preoccupazioni.

Presenti alla presentazione anche il Sindaco Davide Galimberti e l’assessora Francesca Strazzi: «La zona verde dedicata ai cani nasce anche per un’esigenza molto sentita dal quartiere, per poter fruire di una zona dedicata all’interno del parco cittadino, punto di riferimento per tutta la comunità».

Le aree cani di Varese

via Borghi 3170 mq

Parco Mantegazza 1015 mq

Parco Mylius 960 mq

via Parravicini 460 mq

Parco Mirabello 1248 mq (di cui area mordaci 370 mq)

via Fusinato 1100 mq (di cui area mordaci 300 mq)

Le ultime aree cani

via Pergine 670 mq

Parco Zanzi 950 mq