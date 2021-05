Prime adesioni per il Controllo del vicinato nella parte alta di San Fermo

La prima zona per il Controllo del vicinato di San Fermo sarà nella parte alta del quartiere. Per questo la prossima assemblea operativa del Consiglio di quartiere n.6 si terrà nella sala comune del condominio La Quiete in via Pio Pastori 10-12 nella serata di sabato 8 maggio alle ore 18.

Espressamente invitati a partecipare sono i residenti delle vie Pastori, Valgardena, Del Roccolo e delle parti alte di via Landro e via Pergine, per un territorio in cui risiedono complessivamente quasi 200 famiglie.

Il progetto del Controllo del Vicinato era partito proprio dal rione di San Fermo un anno fa con la firma di un protocollo ad hoc da parte delle autorità del territorio e dell’allora viceministro Mauri.

«Alcuni residenti hanno già manifestato il proprio interesse – spiega la presidente del Consiglio di quartiere Nicoletta Ballerio – si tratta di raccogliere altre adesioni, di individuare il responsabile e spiegare bene, dal punto di vista pratico, come ci organizza e come fare arrivare alle forze dell’ordine eventuali segnalazioni»