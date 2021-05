Tanti progetti su San Fermo e Valle Olona: una sera con il Consiglio di quartiere per fare il punto

La prossima riunione del Consiglio di Quartiere n. 6 è in programma per mercoledì 12 maggio dalle ore 20:20 alle ore 21:50 presso la scuola Don Rimoldi, in presenza, con la possibilità per i cittadini di partecipare per essere aggiornati sui diversi progetti in corso nel quartiere: dalla valorizzazione di scuole e aree verdi al controllo di vicinato.

Al primo punto dell’ordine del giorno ci sono proprio le risposte ad alcune richieste dei cittadini di cui il Parlamentino si è fatto portavoce presso l’Amministrazione Comunale da cui, per altro, arriva un nuovo input circa il censimento delle aree dismesse con idee e proposte per il loro riutilizzo.

Si parlerà poi del grande progetto di ristrutturazione per la media Don Rimoldi, su cui il Tavolo di comunità (che si riunirà invece venerdì pomeriggio e di cui pure si parlerà mercoledì sera) sta raccogliendo le proposte che arrivano dalle diverse realtà educative del territorio.

Tra i progetti in corso da aggiornare ci sono quelli che riguardano i percorsi circolari tra zone urbane e boschive (verso la zona di Induno, Arcisate, Valle Olona Cascina Mentasti e Plis della Bevera), e il Controllo del vicinato, partito proprio l’altra sera nella zona alta di San Fermo e pronto a compiere nuove passi.

Infine c’è l’annosa questione delle macchine abbandonate, che in altri quartieri il Comune ha iniziato a rimuovere, mentre a San Fermo la questione si annuncia più complicata, quanto meno per quelle che si trovano al’interno dei cortili delle case popolari di Aler.