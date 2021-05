Da San Fermo al Parco della Bevera: nuovi itinerari da segnalare

Disegnano un otto con perno al Parco di via Pergine a San Fermo i primi due percorsi pedonali di circa 7 chilometri l’uno, tra area urbana e boschiva, individuati dal Consiglio di quartiere n.6. Uno si snoda verso i Comuni di Induno Olona e Arcisate, l’altro scende in direzione di Valle Olona fino a toccare il Parco della Bevera e Cascina Mentasti.

Nella mattinata di domenica 2 maggio il Consiglio di quartiere ha invitato il sindaco Davide Galimberti e gli assessori Dino De Simone (Ambiente) e Francesca Strazzi (Quartieri) a prendere parte a una passeggiata lungo alcuni di questi percorsi pedonali che sono il centro e il primo passo per alcuni progetti ambiziosi.

«Ci piace l’idea di definire dei percorsi pedonali circolari, e quindi di facile fruizione, in grado di valorizzare il patrimonio storico e le bellezze naturali di San Fermo e Valle Olona», spiega la presidente del Consiglio di quartiere Nicoletta Ballerio, che nell’ultimo mese ha girato per aree verdi e rioni assieme ai suoi consiglieri per tracciare i primi due percorsi. Particolarmente propositivo su questo fronte Salvatore Felice, consigliere estratto che, da podista navigato qual è, propone di organizzare lungo questi sentieri una camminata sportiva immersa nella natura.

Sul progetto stanno lavorando anche le Gev (guardie ecologiche volontarie): «La nostra ambizione è riuscire poi a creare una mappa con tutti questi sentieri, che sia pubblicata online e consultabile da chiunque frequenti il parco di via Pergine, e che si traduca in segnalazioni effettive dei percorsi sul territorio, magari anche con dei pali, se dovessimo trovare un finanziamento per farlo», racconta Ballerio.

«San Fermo è uno dei quartieri del nostro meraviglioso Parco della Bevera – ha commentato l’assessore De Simone – È la porta verso Induno e Arcisate. Da una parte la valle della Bevera, dall’altra Varese e il Campo dei Fiori, davanti il Minisfreddo, in lontananza il Generoso. In mezzo a boschi e lungo i campi agricoli. Bellissimo. A breve avremo i portali del Parco, i cartelli e la mappa dei sentieri, e dovremmo solo godere di questa bellezza».