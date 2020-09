Sen Fermo e Valle Olona: debutta il Consiglio di quartiere

Oltre una ventina di persone tra singoli cittadini e rappresentanti delle associazioni hanno partecipato alla prima riunione del Consiglio di quartiere n.6 per i rioni di San Fermo e Valle Olona.

L’incontro si è svolto nella serata di mercoledì 9 settembre nell’Auditorium della scuola Don Rimoldi con l’obiettivo di presentare al territorio l’iniziativa e iniziare l’ascolto delle esigenze della comunità.

A fare gli onori di casa la coordinatrice del Consiglio di quartiere, Nicoletta Ballerio (in foto), sanfermina doc, da sempre molto impegnata nella vita sociale del rione, affiancata in questa avventura dal giovane vicecoordinatore Andrea Rizzi . Con loro altri 4 consiglieri: Salvatore Felice, Carlo Paolo Fidanza, Stefano Frattini e Cinzia Lomazzo. Il settimo consigliere è Giampaolo Martinelli, che ha inviato un video messaggio dal Portogallo, dove sta completando il Cammino di Santiago.

Durante la serata i partecipanti hanno posto domande, presentato attività e problematiche di varia natura. Dalla necessità di ampliare il Controllo di vicinato, avviato l’anno scorso, a necessità varie in materia di illuminazione e manutenzione in diverse parti del rione. A tenere banco soprattutto la zona di via Sette Termini, oggetto di un recente intervento di riqualificazione ma spesso bistrattata da un gruppo di ragazzini.

Fatte le presentazioni il prossimo appuntamento con il Consiglio di quartiere di San Fermo e Valle Olona è per mercoledì 30 settembre.