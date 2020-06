Come funzionano i nuovi consigli di quartiere di Varese

I consigli di quartiere di varese, che dal 18 giugno 2020 hanno cominciato a riunirsi e quindi a iniziare le loro attività, sono organi di tipo consultivo e propositivo formati da un complesso meccanismo per la nomina di delegati da parte di maggioranza e opposizione (54) e il reclutamento di 30 cittadini, estratti a sorte e che hanno accettato di lasciarsi coinvolgere, a titolo gratuito. I 12 consigli, di composizione varia a seconda della popolarità dell’area amministrata, sono composti da un coordinatore che siede nella consulta dei quartieri con funzioni di confronto e informazione su tematiche che coinvolgano l’insieme dei Consigli di quartiere.



Il numero dei rappresentanti in ciascun Consiglio varia in base alla rispettiva popolazione residente, da 5 a 9 consiglieri: per i quartieri fino a 4.000 abitanti sono previsti cinque consiglieri; per quelli che hanno tra i 4.000 e gli 8.000 residenti sette consiglieri; per quelli che superano gli 8.000 abitanti nove consiglieri.

L’amministrazione con il nuovo organo confida di ottenere indicazioni, suggerimenti, idee e proposte che meglio interpretino la vita dei cittadini delle diverse zone. Potranno attivare, a loro volta, assemblee di cittadini ma anche organizzare laboratori specifici. Potranno essere convocati dai rappresentanti delle istituzioni cittadine ma anche da 50 residenti o da un quinto degli stessi consiglieri. Rimarranno in carica sino al giugno 2021, in corrispondenza al mandato elettorale dell’attuale amministrazione. Le convocazioni saranno come minimo una a trimestre, e verrà creata anche una consulta di coordinatori, per attività che riguardano più quartieri.

LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI

CONSIGLIO DI QUARTIERE 1

Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate, Fogliaro, Sant’Ambrogio, Bregazzana e Rasa.

Avrebbe 7 consiglieri, ma la minoranza ne h espresso uno in meno.

E’ composto: per la maggioranza Glauco Daverio, Daniele Magrì e Daniela Penazzi (Coordinatrice), per l’opposizione Daniela Piccinelli.

Sorteggiati: Dario Capelli e Anna Vernocchi

CONSIGLIO DI QUARTIERE 2

Avigno, Masnago, Calcinate degli Origoni.

Ha 9 consiglieri.

E’ composto: per la maggioranza Davide Castelli, Marco Mannucci, Valentina Carbone e Marta Maran. Per l’opposizione Francesco Agostini e Alberto Nicora.

Sorteggiati Pietro Goitan, Silvia Filippa e Laura Contini

CONSIGLIO DI QUARTIERE 3

Bobbiate, Mustonate, Lissago e Calcinate del Pesce.

Ha 7 consiglieri.

E’ composto: per la maggioranza Laura Ponzin, Cesare Menon e Massimo Crugnola. Per l’opposizione Riccardo Santinon e Angelo Morlacchi.

Sorteggiati Ludvica Sveva Sambugar e Alberto Pistocchi

CONSIGLIO DI QUARTIERE 4

Bosto, Casbeno, via Campigli e Schirannetta.

Ha 7 consiglieri.

E’ composto: per la maggioranza Manuela Lozza (coordinatrice), Andrea Luoni, Giovanna Bianchi; per l’opposizione Marco Tavazzi e Carla Minonzio.

Sorteggiati Filippo Gallicet e Giovanni Maria Aletti.

CONSIGLIO DI QUARTIERE 5

Centro, Biumo Inferiore e Brunella.

Ha 8 Consiglieri.

E’ composto: per la maggioranza Marco Guadagnolo, Luca Battistella, Emanuela Talamo e Eliana Mason. Per l’opposizione Stefano Angei e Chiara Lanfranconi.

Sorteggiati Thierry Rault e Maurizio Biotti

CONSIGLIO DI QUARTIERE 6

Valle Olona, Belmonte, San Fermo e Valmonte.

Ha 7 consiglieri.

E’ composto: per la maggioranza Giampaolo Martinelli, Cinzia Iomazzo e Nicoletta Ballerio. Per l’opposizione Carlo Paolo Fidanza e Andrea Rizzi.

Sorteggiati Salvatore Felice e Stefano Frattini.

CONSIGLIO DI QUARTIERE 7

Belforte e Mentasti.

Ha 7 consiglieri, ma la minoranza ne ha espresso uno in meno.

E’ composto: per la maggioranza Marco Regazzoni, Sabrina Cosma e Renzo Dalle Fratte, per l’opposizione Margaret Reyes.

Sorteggiati Maria Grazia Bignardi e Anna Aletti

CONSIGLIO DI QUARTIERE 8

Biumo Superiore, Ippodromo, Valganna e Mulini Grassi.

Ha 7 consiglieri.

E’ composto: per la maggioranza Valentina Mallawarachici, Roberto Castellano e Carlo Manzoni. Per l’opposizione Alessandro di Matteo e Renzo Famiglietti

Sorteggiati Alice Parenti e Antonino Crescimano

CONSIGLIO DI QUARTIERE 9

Montello, Aguggiari e San Gallo.

Ha 7 consiglieri.

E’ composto: per la maggioranza Nisrine Naouri, Giuliano Castelli e Ettore Schioppa. Per l’opposizione Carlotta Onofri e Matteo Marcon.

Sorteggiati Pasquale Dinatale e Giovanni Vasoli

CONSIGLIO DI QUARTIERE 10

Conca d’Oro, Bella Vista, Loreto, Cartabbia, Novellina e Capolago

Ha 5 consiglieri, ma i due sorteggiati non hanno accettato.

E’ composto: per la maggioranza Andrea Toschi e Nicola Concione, per l’opposizione Alfredo Raviola.

CONSIGLIO DI QUARTIERE 11

San Carlo, Bustecche e Bizzozero

Ha 8 consiglieri.

E’ composto: per la maggioranza Matteo Capriolo, Maurizio Chiavetta, Maria Teresa Miccoli e Maria Stefania Pagano; per l’opposizione Gabriella D’Amato e Rosita Caielli, sorteggiati Giuseppina Valenzano e Katia Vasile

CONSIGLIO DI QUARTIERE 12

Giubiano e Ospedale

Ha 7 consiglieri

E’ composto: per la maggioranza Michelangelo Moffa, Massimo Vanzulli e Laura Mentasti, per l’opposizione Massimo Picozzi e Chiara Gamberoni, sorteggiati Greta Olivas e Massimiliano Vettoruzzo.