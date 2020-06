Consigli di quartiere: il primo presidente è donna

E’ cominciata ufficialmente l’attività dei nuovi consigli di quartiere, organo consultivo appena nato in seno al consiglio comunale.

Il primo si è svolto nella serata di giovedì 18, ed è quello della zona 4 che comprende Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta.

Un consiglio formale, che aveva come ordine del giorno solo la nomina del presidente e del vicepresidente, ma che ha “rotto il ghiaccio” delle attività.

A essere eletta presidente (O meglio coordinatrice), in seno ai 7 consiglieri è stata una donna, Manuela Lozza: vicepresidente (o più correttamente, secondo le definizioni del regolamento, “coordinatore surrogato”) è stato nominato uno dei due cittadini sorteggiati per partecipare alle attività, Giovanni Maria Aletti. Gli altri rappresentanti, ricordiamo, sono stati nominati dalle forze politiche rappresentate in consiglio.

«L’altro sorteggiato è un giovanissimo: si chiama Filippo Gallicet, ha 18 anni e ha dovuto saltare la prima riunione perchè la mattina di venerdì aveva l’esame di stato – ha spiegato la neo presidente, che ha anche ricordato che «La prossima seduta non è stata ancora decisa, ma penso che opteremo per un primo incontro informale a Luglio per poi aprire i lavori ufficialmente dopo l’estate»

Manuela Lozza, giornalista, è molto attiva nell’associazione genitori. «La mia speranza era che tutti e 7 i nominati avessero voglia di collaborare: e in questa prima serata ho sentito pienamente questo spirito – ha commentato Lozza – Spero veramente che funzioni: è un progetto a cui credo fortemente e sono convinta possiamo fare molto, ognuno nella nostra parte di città».

«Giovedì sera è iniziata un’altra grande dimostrazione di partecipazione dal basso messa in campo dalla nostra amministrazione – Ha commentato il consigliere Giacomo Fisco, tra i principali promotori dell’iniziativa – con l’avvio dei consigli di quartiere diamo davvero inizio ad una nuova fase di collaborazione con i cittadini che potranno essere parte integrante delle scelte per il futuro della città e dei quartieri. Nei prossimi giorni, ogni sera, si ritroveranno per stabilire i propri meccanismi interni e tra poco saranno pienamente operativi con il loro bagaglio di proposte e idee. Questa è l’idea di partecipazione della nostra amministrazione».