I Consigli di quartiere passano in commissione affari generali

Con il voto favorevole in commissione affari generali, si è consumato il penultimo passaggio per i consigli di quartiere, a cui manca solo l’approvazione del prossimo consiglio comunale per diventare realtà.

Non sarà un passaggio scontato, quello della seduta di consiglio: al momento della votazione infatti, si sono astenuti i rappresentanti di Forza Italia (Simone Longhini), lista Orrigoni (Luca Boldetti) e Lega (Carlo Piatti), e quest’ultimo ha già preannunciato di un voto più nettamente sfavorevole in consiglio, perchè li considera “Fondamentalmente inutili”.

Alla votazione erano presenti non solo il presidente della commissione Affari Generali, che è stato anche il primo promotore dell’iniziativa, Giacomo Fisco, e l’assessore ai quartieri Francesca Strazzi, che fin dall’inizio sostiene il progetto.

COSA SONO I CONSIGLI DI QUARTIERE

I consigli di quartiere sono organi di tipo consultivo e propositivo formati da un complesso meccanismo per la nomina di delegati da parte di maggioranza e opposizione (54) e il reclutamento di 30 cittadini, estratti a sorte e che hanno accettato di lasciarsi coinvolgere, a titolo gratuito. I 12 consigli, di composizione varia a seconda della popolarità dell’area amministrata, saranno composti da un coordinatore che sederà nella consulta dei quartieri con funzioni di confronto e informazione su tematiche che coinvolgano l’insieme dei Consigli di quartiere.



Il numero dei rappresentanti in ciascun Consiglio varia in base alla rispettiva popolazione residente. Per i quartieri fino a 4.000 abitanti sono previsti cinque consiglieri; sette per quelli che hanno tra i 4.000 e gli 8.000 residenti; nove per chi supera gli 8.000 abitanti.

L’amministrazione con il nuovo organo confida di ottenere indicazioni, suggerimenti, idee e proposte che meglio interpretino la vita dei cittadini delle diverse zone. Potranno attivare, a loro volta, assemblee di cittadini ma anche organizzare laboratori specifici, partecipare al bilancio partecipato che la giunta Galimberti vuole varare. Potranno essere convocati dai rappresentanti delle istituzioni cittadine ma anche da 50 residenti o da un quinto degli stessi consiglieri. Rimarranno in carica sino al giugno 2021, in corrispondenza al mandato elettorale dell’attuale amministrazione.

Ecco la composizione ( ancora in fase di aggiornamento) dei consigli

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 1

Copre l’area di Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate, Fogliaro, Sant’Ambrogio, Bregazzana e Rasa è composto: per la maggioranza Glauco Daverio, Daniele Magrì e Daniela Penazzi, per l’opposizione Daniela Piccinelli e tra i sorteggiati Dario Capelli e Anna Vernocchi

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR2

Relativo ad Avigno, Masnago, Calcinate degli Origoni: per la maggioranza Davide Castelli, Marco Mannucci, Valentina Carbone e Marta Maran. Per l’opposizione Francesco Agostini e Alberto Nicora, i sorteggiati Pietro Goitan, Silvia Filippa e Laura Contini

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR3

Per Bobbiate, Mustonate, Lissago e Calcinate del Pesce : avrà per la maggioranza Laura Ponzin, Cesare Menon e Massimo Crugnola. Per l’opposizione Riccardo Santinon e Angelo Morlacchi e tra i sorteggiati Ludvica Sveva Sambugar e Alberto Pistocchi

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR4

Di Bosto, Casbeno, via Campigli e Schirannetta avrà per la maggioranza Manuela Lozza, Andrea Luoni, Giovanna Bianchi; per l’opposizione MaRco Tavazzi e Carla Minonzio e come sorteggiati Filippo Gallicet e Rosa Maria Gariboldi

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR5

Dell’area Centro, Bitumo Inferiore e Brunella: sederanno per la maggioranza Marco Guadagnolo, Luca Battistella, Emanuela Talamo e Eliana Mason; dell’opposizione Stefano Angei e Chiara Lanfranconi; i sorteggiati Thierry Rault e Maurizio Biotti

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR6

Dell’area Valle Olona, Belmonte, San Fermo e Valmonte saranno come maggioranza Giampaolo Martinelli, Cinzia Iomazzo e Nicoletta Ballerio; per l’opposizione Carlo Paolo Fidanza e Andrea Rizzi e i sorteggiati Salvatore Felice e Stefano Frattini

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 7

Copre l’area Belforte e Mentasti avrà per la maggioranza Marco Regazzoni, Sabrina Cosma e Renzo Dalle Fratte, per l’opposizione Margaret Reyes e tra i sorteggiati Maria Grazia Bignardi e Anna Aletti

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 8

Copre Biumo Superiore, Ippodromo, Valganna e Mulini Grassi vedrà componenti: per la maggioranza Valentina Mallawarachici, Roberto Castellano e Carlo Manzoni, per l’opposizione Alessandro di Matteo e Renzo Famiglietti e sorteggiati Alice Parenti e Antonino Crescimano

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 9

Per Montello, Aguggiari e San Gallo vedrà i consiglieri di maggioranza Nisrine Naouri, Giuliano Castelli e Ettore Schioppa, per l’opposizione Carlotta Onofri e Matteo Marcon e come sorteggiati Pasquale Dinatale e Giovanni Vasoli

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 10

Aree Conca d’Oro, Bella Vista, Lopreto, Cartabbia, Novellina e Capolago sarà composto da: per la maggioranza Andrea Toschi e Nicola Concione, per l’opposizione Alfredo RaviolA. I due sorteggiati non hanno accettato.

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 11

Delle zone San Carlo, Bustecche e Bizzozero sarà composto da: per la maggioranza Matteo Capriolo, Maurizio Chiavetta, Maria Teresa Miccoli e Maria Stefania Pagano; per l’opposizione Gabriella D’Amato e Rosita Caielli, sorteggiati Giuseppina Valenzano e Katia Vasile

CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 12

Dell’area Giubiano e ospedale sarà composto da: per la maggioranza Michelangelo Moffa, Massimo Vanzulli e Laura Mentasti, per l’opposizione Massimo Picozzi e Chiara Gamberoni, sorteggiati Greta Olivas e Massimiliano Vettoruzzo.

Dopo il passaggio in consiglio comunale, le diverse assemblee avranno tempo un mese per costituirsi e iniziare a lavorare. Le convocazioni saranno come minimo una a trimestre e potranno sempre contare su supporto e aiuto dell’amministrazione cittadina.