Binelli contesta le prime sedute dei consigli di quartiere: “Non sono valide”

«Le sedute di insediamento dei primi due Consigli di Quartiere si sono svolte con modalità per le quali ritengo sia necessario l’annullamento. In particolare, non si dispone ancora della registrazione delle sedute, in barba alle regole sulla trasparenza. E non si capisce a quale titolo alle prime sedute vi abbia preso parte attiva il Consigliere comunale del Pd Giacomo Fisco. Chiediamo apertamente al Sindaco di prendere una posizione».

Queste le dichiarazioni di Fabio Binelli, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Varese, sulle prime due sedute di insediamento dei Consigli di Quartiere. Binelli ha presentato un’interrogazione al Sindaco Davide Galimberti, nella quale pone una serie di quesiti. «Le domande che pongo sono molto chiare – spiega Binelli – innanzitutto se non ritenga illegittimo l’insediamento dei consigli di quartiere n. 4 e n. 1, considerato che non è stata garantita la pubblicità della seduta (prevista dall’art. 11 del regolamento), neppure nella forma della trasmissione differita (di qualche minuto) della riunione».

Fabio Binelli

«Quindi è fondamentale capire a quale titolo abbia partecipato alla riunione il consigliere comunale Giacomo Fisco, visto che la riunione non consentiva la partecipazione del pubblico per motivi tecnici e nel regolamento non è prevista alcuna forma preferenziale di partecipazione per sindaco, assessori o consiglieri» aggiunge il Capogruppo.

«Rimango inoltre in attesa di disporre delle registrazioni integrali delle due sedute» conclude l’esponente della Lega.